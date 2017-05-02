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В Беларуси началась регистрация на ЦТ

  • 2.05.2017, 9:56
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ФОТО: BYMEDIA

Как выглядит календарь вступительной кампании в этом году.

Сегодня в Беларуси начинается регистрация на ЦТ, сообщает tut.by.

Календарь нынешней вступительной кампании выглядит следующим образом:

Как принимают документы вузы

12−17 июля — вузы начнут принимать документы на бюджет и на платное

12−14 июля — прием документов от выпускников профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педспециальности

12−31 июля — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены.

12 июля - 2 августа — Белорусская государственная академия искусств, Белорусская государственная академия музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены.

12 июля - 4 августа — вузы будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены.

Когда проходят экзамены в вузах

18−21 июля — вступительные испытания в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС

18−26 июля — вступительные экзамены в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств.

18−25 июля — вступительные испытания для тех, кто поступает в высшие учебные заведения сельхозпрофиля на «очку».

6−15 декабря — вступительные испытания для тех, кто поступает в высшие учебные заведения сельхозпрофиля на «заочку».

15 ноября — 5 декабря — учреждения высшего образования сельхозпрофиля начнут принимать документы на «заочку».

Когда поступать в ссузы

20 июля - 3 августа — прием документов в ссузы на основе общего базового образования за счет бюджета.

20 июля - 14 августа — прием документов в ссузы на основе общего базового образования на платное.

20 июля - 9 августа — прием документов на бюджет в ссузы от абитуриентов, которые окончили 11 классов, а также на основе профтехобразования с общим средним образованием.

20 июля - 16 августа — прием документов на платное в ссузы от абитуриентов, которые окончили 11 классов, а также на основе профтехобразования с общим средним образованием.

15 июня - 20 августа — прием документов в учреждения профессионально-технического образования на дневную форму обучения. Если на какие-то специальности будет недобор, то сроки приема продлят до укомплектования групп. Но не дольше чем до 15 сентября.

15 июня - 20 августа — прием документов в учреждения профессионально-технического образования на вечернюю форму обучения. А по специальностям направления образования «Сельское хозяйство» — с 1 октября по 20 ноября.

1−10 октября — прием документов в учреждения профессионально-технического образования на заочную форму обучения.

Более подробную информацию можно получить на сайте Министерства образования в рубрике «Абитуриенту».


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