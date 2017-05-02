Приключения «тунеядца» в Минске 12 2.05.2017, 9:59

10,501

Тайный безработный ищет нестандартные ходы.

Неутомимый тайный безработный от onliner.by не оставляет попыток трудоустроиться. На этот раз журналист решил примерить на себя достаточно необычный и заведомо нежелательный для большинства работодателей типаж: по легенде, в роли «тунеядца» выступает мужчина под сорок лет со средним образованием и неопределенным прошлым.

В трудовой лишь одна запись: с 2014 по 2016 год он работал машинистом сцены в одном из столичных театров. О том, чем занимался этот тип остальные 20 лет своего трудоспособного возраста, наниматель узнает только со слов безработного: работал на себя, мастерил мебель. Как вы считаете, возможно ли найти что-то стоящее с такой «вводной»?

Еще одна вводная: безработный — личность деятельная и креативная. Он не ищет легких путей и старается подойти к поиску работы нестандартно, смело предлагая себя на должности, которые к его навыкам имеют достаточно отдаленное отношение.

Приоритеты успеха

Первым делом необходимо отработать обязательную программу. Открыв крупнейшие сайты с вакансиями, он отправляет свое куцее резюме 50 работодателям. Несмотря на неоднозначное прошлое соискателя, его кандидатурой заинтересовались 10 из них — 20% запросов уже не ушли в молоко! Среди перспективных вакансий — курьер в фирме «ВолТерВи» (от 300 до 1000 рублей, наличие автомобиля приветствуется, но не является обязательным условием), охранник в компании «Приоритеты успеха» (500—530 рублей), менеджер по продажам в ООО «Онлайн Дом» (500—2000 рублей), начинающий специалист в УП «Дианэст» (от 700 рублей).

Отдельная удача — вакансия разнорабочего все в тех же «Приоритетах успеха». Зарплату обещают внушительную — от 1000 до 2500 рублей. «Организация срочно набирает рабочих на строительство зданий и сооружений административного назначения. Требуются рабочие всех специальностей: разнорабочие, подсобники на стройку. Высокая зарплата! Для работы вахтой предоставляется благоустроенное проживание. Выдача спецодежды, инструментов и расходного материала», — говорится в описании вакансии. Тут нечего думать, звоним!

«Ты со мною забудь обо всем, эта ночь нам покажется сном…» — ободряюще мурлыкает в трубке рингтон, но, к сожалению, дальше этих обещаний дело не продвигается. Трубку не подняли.

Рванем в Китай?

Еще одна интересная вакансия, на которую отважился претендовать наш тунеядец, — педагог по физической культуре и спорту в Китае с окладом почти в 2000 рублей плюс многочисленные бонусы. Работу предлагает международная образовательная компания Cromwell International Education, которая сотрудничает со школьными и дошкольными учреждениями Поднебесной. Требования к кандидату позволяют надеяться на положительный исход переговоров: желателен опыт работы с детьми, опыт работы учителем физкультуры или тренером приветствуется, ПК — уверенный пользователь, минимальный необходимый уровень английского языка для соискателя — Intermediate.

Конечно, опыта работы с детьми, а тем более педагогического стажа у нашего авантюриста-соискателя нет. Но ведь никто не сказал, что они обязательны. Наша сильная сторона — умение убеждать, поэтому пишем специалисту по набору персонала эмоциональное письмо, в котором говорим, что каждое лето проводим на даче со своими детьми и детьми родственников — это и позволило нам получить колоссальный педагогический опыт. Что бы вы думали? Нашей вакансией заинтересовались! Из российского представительства компании приходит письмо с предложением о дальнейших переговорах. К сожалению, пойти дальше мы не можем, так как Москва, а тем более Китай от нас очень далеко.

Топографический тупик

Окрыленный успехами, наш безработный решается на главный в этом эксперименте поступок: он готов начать свое дело и хочет попросить помощи у государства. Логика простая: первым делом надо идти в службу занятости.

Тайный тунеядец, несмотря на возраст, активно пользуется достижениями современной цивилизации, поэтому, отправляясь на поиски столичных отделений службы занятости, он открывает Google Maps и, указав «центр занятости, Минск», находит сразу несколько полезных адресов. Первые два — прямо в центре города: отдел трудоустройства «Центральный» и информационный центр Минского городского центра занятости населения.

Прибыв по адресу улица Красная, 5, он долго ходит вокруг здания, но находит там только нотариальную контору. Через десять минут блужданий, обратившись к местному жителю, с разочарованием узнает, что центр занятости переехал еще три года назад. Куда? Ищите в интернете! Следующая точка маршрута — информационный центр Минского городского центра занятости населения, который, судя по карте, находится в нескольких кварталах, по адресу улица Пугачевская, 9. Вы не поверите, но и здесь нас ждет большой «облом». Теперь в этом здании располагается информационная медицинская служба. Безработный настойчиво звонит в дверь офиса и требует объясниться. «Переехали… Уже года три назад, — сочувственно объясняет открывшая дверь девушка. — Первые пару лет сюда такие, как вы, буквально каждый день приходили. Теперь реже».

Отдельно тайный безработный передает привет шутнику Вадиму, который оценил информационный центр Минского городского центра занятости населения по этому адресу на пятерочку месяц назад.

Активного тунеядца уже не остановить. Он решил предпринять последнюю отчаянную попытку дойти до службы занятости, используя современные средства навигации. Следующая точка маршрута — отдел трудоустройства «Октябрьский», уютно расположившийся по адресу улица Брилевская, 3. Но и здесь нашего героя ждало разочарование: рядом с дверью в холле висит объявление с новым адресом службы занятости. Что скажешь, спасибо хотя бы на том, что как-то обозначили переезд!

Великий заговор против тунеядцев

Перестав доверять картам Google, безработный находит в сети сайт Государственной службы занятости республики и уже там узнает очередной адрес, на этот раз совершенно верный. Изрядно замученный перебежками по городу, он наконец добрел до организации со сложным названием «Межрайонный отдел трудоустройства „Первомайский, Советский, Центральный“», расположенный по адресу улица Якуба Коласа, 69.

Внутри много людей, серые, потухшие лица. Два мужичка до хрипоты спорят у дверей кабинета, чья очередь входить. Рядом молодой человек, сидя на стуле, вещает нескольким женщинам среднего возраста о «великом заговоре»: мол, на учет безработных принимают только для того, чтобы впоследствии содрать с простого люда налог на тунеядство. Очень скоро одна из слушательниц задумчиво выдвигает версию: «Мне кажется, что вы говорите полнейшую ересь…» Оратор обиженно замолкает.

Тайный безработный подходит к одному из компьютеров. Пробежавшись взглядом по перечню вакансий, он понимает, что вряд ли среди них найдется что-то близкое его мятежному характеру. Рядом сидит женщина, механически щелкает по клавише, которая листает страницы. Она как будто смотрит сквозь экран. На ее лице слезы. Наверное, тайному безработному не повезло: за несколько посещений центра занятости он так и не увидел ни одного собрата по несчастью, лицо которого светилось бы радостью после получения направления на работу. Хотя, быть может, это и логично: те, у кого лица стали счастливыми, долго здесь не задерживаются.

Дайте денег на бизнес!

Безработный приступает к заключительному, самому важному этапу своих приключений — направляется на консультацию к специалисту отдела трудоустройства, чтобы узнать, сможет ли государство помочь ему начать свое дело. Забегая вперед, отметим, что больше всего поразило, как бережно, внимательно и доброжелательно отнеслись к проблемам безработного госслужащие, от которых, признаемся честно, этого мы совершенно не ждали.

Наш тунеядец заходит на прием, с ходу признается, что записей в трудовой книжке у него кот наплакал, но есть далеко идущие планы по созданию интернет-проекта. Денег потребуется много, и он готов получить любую поддержку от государства, которое явно заинтересовано в том, чтобы в стране появлялось все больше рабочих мест.

Как оказалось, вариантов не много. Вернее, всего один. Для того чтобы претендовать на безвозмездную субсидию в размере 11 бюджетов прожиточного минимума (на момент, когда проходил разговор, она составляла 1981 рубль), безработный должен стать на учет в службе занятости, в течение месяца посещать ее несколько раз в неделю в назначенное время. Помимо этого, ему необходимо участвовать в общественных работах и, что самое главное, в течение двух дней посещать нанимателя по тем направлениям, которые выдадут специалисты службы занятости. Специалист уточняет:

— Идея такова: мы должны понять, что вы идеальный безработный, делаете все, чтобы найти работу, но помочь вам так и не получилось. То есть мы находили вам вакансии, но работодатель (а не вы сами!) отвечал отказом. В этом случае вы можете претендовать на субсидию. Вы подготавливаете бизнес-план, он рассматривается сначала у нас, потом на уровне города, и если по нему принято положительное решение (не переживайте, это происходит достаточно часто), то мы заключаем с вами договор, вы открываете расчетный счет и передаете документы в казначейство. Только после того как к вам на счет поступили деньги, вы можете оформлять ИП. Это важно: если вы зарегистрируетесь раньше, то вы уже предприниматель, а значит, не безработный и на субсидию претендовать не можете.

— Не понимаю только одного, — удивляется тайный безработный. — Я изначально хочу заняться своим делом, мне не надо искать работу. Для чего ходить по вакансиям, тем более что с моими нынешними навыками я могу, скорее всего, претендовать только на неквалифицированный труд — грузчика, сторожа, торгового агента… Государству выгоднее, чтобы я был предпринимателем или грузчиком?

— Стоит понимать важную вещь, — объясняет соцработник. — Субсидия — это бюджетные деньги, выделяемые из Фонда социальной защиты населения. Это страховые деньги на случай потери работы. Если вы сами в состоянии организовать бизнес — пожалуйста. Служба занятости помогает субсидиями только тем, кто не смог устроиться на работу по ее направлению, но при этом проявляет инициативу и хочет организовать самозанятость.

Скажу вам так: сильно волноваться не стоит. Сейчас очень сложно найти работу, за вакансии сторожей, дворников, уборщиков, куда вас, скорее всего, и направят, люди буквально дерутся. Так что получить несколько отказов от нанимателей вряд ли будет проблемой. Получается, выбирайте такие направления, где вам, скорее всего, откажут.

Есть еще одна возможность — пойти на курсы предпринимательской деятельности, выпускная работа на которых — бизнес-план. После этих курсов можно сразу претендовать на субсидию. Здесь есть нюанс: курсы длятся две недели, и заниматься надо по шесть-восемь часов в день. Я уже видела немало безработных, которые, узнав, что надо столько сидеть за партой, сразу говорят: «Э нет! Я не могу, я занят!»

Предварительно договорившись о приеме на курсы, тайный безработный задает последний, очень важный для него вопрос: какие обязательства на себя он берет, получив субсидию? В течение двух недель после получения денег ему надо зарегистрировать ИП, за три месяца потратить субсидию в строгом соответствии с бизнес-планом и отчитаться об этом, предоставив все необходимые документы. Затем не менее года он обязан работать в выбранном направлении и не менее шести месяцев в году платить хоть какие-то налоги. Если все эти условия соблюдены, через год после получения денег ваше дело отправляется в архив — вы государству уже ничего не должны.