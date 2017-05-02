Human Rights Watch сообщила о советском происхождении бомб в Сирии 2 2.05.2017, 10:21

7,846

Следы авиаударов ​в провинции Идлиб. 5 апреля 2017 года

Фото: Ammar Abdullah/Reuters

На бомбах имелась зеленая маркировка, характерная для советских авиабомб.

В провинции Идлиб могли быть использованы авиабомбы советского производства, предназначенные именно для проведения химических атак, утверждает организация Human Rights Watch (HRW), пишет rbc.ru.

HRW опубликовала новые данные о применении химического оружия в Сирии. В частности, авторы доклада опровергают заявления Москвы и Дамаска о том, что причиной гибели 92 человек от отравления зарином в провинции Идлиб могло стать попадание бомбы в склад с токсичными веществами.

В материале говорится, что фотографии и видеозаписи, сделанные в Хан-Шейхуне, свидетельствуют о том, что там предположительно были использованы авиационные бомбы советского производства, которые специально создали для доставки зарина. Речь идет о бомбах ХАБ-250 или ХАБ-500. На осколках из провинции Идлиб, изображения которых приводит правозащитная организация, видна зеленая маркировка, которая наносилась именно на подобные боеприпасы.

Похожи на ХАБ-250 и другие обломки бомбы, обнаруженные местными жителями в воронке.

HRW также утверждает, что с декабря 2016 года сирийская армия как минимум четыре раза использовала авиабомбы с отравляющими веществами, а также распыляла газы с вертолетов.

Химическая атака в провинции Идлиб стала поводом для нанесения ракетного удара США по аэродрому в провинции Хомс. По объекту были выпущены 59 крылатых ракет «Томагавк», из которых до аэродрома, по данным Пентагона, долетели 23.

Россия несколько раз заявляла о нестыковках в сообщениях об ответственности Дамаска за химическую атаку в провинции Идлиб. В заявлении МИД России от 27 апреля указывалось, что реальная возможность установить истину в этом вопросе — направление туда миссии Организации по запрещению химического оружия.