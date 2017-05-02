Ученые назвали эффективную специю для похудения и омоложения 11 2.05.2017, 10:23

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Эксперты провели исследование с целью выяснить, какая из популярных специй обладает мощным общеукрепляющим действием.

Результаты исследования, представленные на встрече Американского общества биохимии и молекулярной биологии, свидетельствуют о том, что корица при регулярном употреблении выступает мощным «метаболическим центром», способствующим положительным изменениям на клеточном уровне. Об этом сообщает My Domaine (перевод – nv.ua).

«Нам удалось выяснить, что корица взаимодействует с некоторыми ферментами в организме. В целом наше исследование показало, что эта пряность содержит мощные антиоксиданты и препятствует старению, а также обладает множеством других действительно важных преимуществ для здоровья», - говорит Эми Стокерт, профессор биохимии из Университета Северного Огайо.

Специалист также указала на оптимальное количество корицы, которое необходимо употреблять для максимального эффекта:

«Чтобы ощутить на себе все полезные свойства корицы не нужно употреблять пряность в больших количествах. Достаточно не более одного грамма в день, чтобы ощутить эффект», - добавляет Стокерт.

Кроме того, ежедневное употребление корицы способствует снижению веса и стимулирует метаболизм, отмечают ученые.

Напомним, ранее учеными-неврологами из медицинского центра Университета Раша в американском Чикаго было установлено, что употребление корицы увеличивает способности к обучению. По данным специалистов, при переваривании корицы, организм вырабатывает бензоат натрия, который при поступлении в мозг увеличивает концентрацию белка CREB, отвечающего за память и обучение.