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Россельхознадзор начал вторую инспекцию белорусских предприятий

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  • 2.05.2017, 10:54
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Инспекция продлится до 9 мая.

Специалисты ведомства 2 мая начнут вторую инспекцию пищевых предприятий Беларуси.

"Наши специалисты начнут работу в Беларуси 2 мая, планируется проверить от 10 до 12 предприятий", - сообщил "Интерфаксу" представитель Россельхознадзора.

По его словам, речь идет о предприятиях по производству молока, мяса и рыбной продукции. Инспекция продлится до 9 мая.

Первая инспекция в Беларуси была проведена в апреле этого года. После нее были разрешены поставки с двух молочных предприятий, к продукции которых ранее были претензии.

Недавно Россельхознадзор отправил в Беларусь полный отчет о результатах той инспекции с указанием недостатков и предлагаемыми мерами по их устранению.

Как сообщалось со ссылкой на заместителя министра, директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Александра Субботина, ответ на высказанные замечания будет готов "в ближайшие день-два". После этого планируется визит в Москву для обсуждения этого вопроса на площадке Минсельхоза России.


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