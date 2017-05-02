В Бобруйске фотоаппарат приравняли к оружию 23 2.05.2017, 11:01

3,644

Бобруйская милиция 1 мая запретила проносить в городской парк культуры и отдыха фотоаппараты.

Информацию об этом сотрудники милиции разместили на специальном щите сразу под визуальным изображением пистолета и надписью «Оружие, боеприпасы», пишет baj.by.

В этот день в городском парке отмечался «Праздник весны и труда». Между тем все, кто в этот день хотел попасть в городской парк, должны были пройти через кордоны сотрудников милиции при входах.

Касалась эта процедура и журналистов. Так, у журналиста «Бобруйского курьера», который направлялся на эти мероприятия потребовали выложить все вещи из рюкзака на специальный стол при входе в парк.

«Я хочу, чтобы к штыку приравняли перо», - мечтал когда-то русский поэт Владимир Маяковский. «Похоже, что мечты поэта сбылись», - шутят журналисты.