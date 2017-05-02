закрыть
2 мая 2017, вторник, 13:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Бобруйске фотоаппарат приравняли к оружию

23
  • 2.05.2017, 11:01
  • 3,644

Бобруйская милиция 1 мая запретила проносить в городской парк культуры и отдыха фотоаппараты.

Информацию об этом сотрудники милиции разместили на специальном щите сразу под визуальным изображением пистолета и надписью «Оружие, боеприпасы», пишет baj.by.

В этот день в городском парке отмечался «Праздник весны и труда». Между тем все, кто в этот день хотел попасть в городской парк, должны были пройти через кордоны сотрудников милиции при входах.

Касалась эта процедура и журналистов. Так, у журналиста «Бобруйского курьера», который направлялся на эти мероприятия потребовали выложить все вещи из рюкзака на специальный стол при входе в парк.

«Я хочу, чтобы к штыку приравняли перо», - мечтал когда-то русский поэт Владимир Маяковский. «Похоже, что мечты поэта сбылись», - шутят журналисты.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим