Ученые раскрыли неожиданную целебную силу пива

Ученые раскрыли неожиданную целебную силу пива11
- 2.05.2017, 11:13
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Две кружки пенного напитка спасают даже от хронической боли.
Оказывается, в небольшом количестве пиво обладает сильным болеутоляющим действием и может снять головную боль даже лучше, чем анальгетик.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Journal of Pain (перевод – mk.ru). В докладе исследователей говорится, что после выпитого пива болевые спазмы, как показали тесты, сокращаются на четверть. Эффективной дозой такого «болеутоляющего» ученые назвали литр - то есть примерно две стандартные пивные кружки.
Впрочем, в данном случае не работает принцип «чем больше, тем лучше»: два литра пива полностью спазмы не снимут, а наоборот, приведут к похмелью и необходимость снимать боль все тем же парацетамолом. Так что ученые советуют соблюдать дозировку «лекарства».
Чтобы прийти к таким выводам, исследователи провели два десятка тестов, в которых приняли участие свыше 400 человек, страдающих от хронической головной боли. Сопоставив влияние выпитого пива на организм и сравнив обезболивающий эффект с эффектом от принятия медикаментов, ученые выяснили, что пиво действительно помогает бороться с болью.
Правда, исследователи так и не смогли определить точный механизм действия: то ли пиво влияет на восприятие боли через рецепторы мозга, то ли просто опьянение снижает чувство тревоги из-за боли и «отключает» у человека неприятные мысли о боли.