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«Мирные акции приблизят европейское будущее Беларуси»

  • 2.05.2017, 11:53
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Фото: «Белсат»

Первомайский митинг в центре Минска стал еще одним важным шагом на пути к свободе.

Об этом вчера на первомайской акции протеста на Октябрьской площади в Минске заявил лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик.

«Уважаемые люди Беларуси!

Большая вам благодарность, что сегодня вы - на центральной площади города Минска! Тот страх, который накинул сегодняшний режим на нашу страну, на наш народ, - давит на каждого. Поэтому то, что вы сегодня сюда пришли, - это уже есть большой шаг Беларуси к свободе.

Ведь мы своими мирными акциями должны ускорить, чтобы Беларусь была свободной европейской страной!»

Сайт Charter97.org проводил текстовую онлайн-трансляцию с акции протеста.


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