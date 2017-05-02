Ле Пен поймали на плагиате 3 2.05.2017, 12:03

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Марин Ле Пен

Фото: AFP

В речи прокремлевского кандидата использованы отрывки из речи Франсуа Фийона.

Созданный сторонниками Франсуа Фийона YouTube-канал Ridicule TV обвинил кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в плагиате, пишет liga.net.

Создатели канала утверждают, что в речи, которую Ле Пен произнесла в понедельник, использовано несколько отрывков, которые почти дословно повторяют слова из выступления ее соперника Фийона.

Канал опубликовал две речи политиков, предложив зрителям самых составить свое мнение о них. Три фрагмента из обращений оказались особенно похожими.

Представитель партии Ле Пен Национальный фронт заявил, что политик сделала "кивок" в сторону Фийона.

Напомним, в первом туре выборов президента Франции победили лидер партии Вперед! Эмманюэль Макрон и лидер Национального фронта Марин Ле Пен. Макрон набрал 23,86% голосов, Ле Пен - 21,43%. За кандидата правой партии Республиканцы Франсуа Фийона проголосовали 19,94% избирателей, а за лидера леворадикалов Жан-Люка Меланшона - 19,62%.

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