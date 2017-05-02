закрыть
2 мая 2017, вторник, 13:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Криница» разливает пиво для «ЛНР» и «ДНР»

12
  • 2.05.2017, 12:17
  • 2,837

Крупный импортер продуктов питания на Донбасс наладил розлив на «Кринице».

Крупнейший импортер продуктов питания в самопровозглашенные «Донецкую и Луганскую народные республики» компания «Мастер-Торг» разливает пиво под собственной торговой маркой на минском заводе «Криница».

«Пиво СТМ «Юзбир» выпускается согласно ГОСТу на производственных мощностях в Республике Беларусь. Качество продукции на всех этапах контролируется государством. В 2010 году завод был полностью переоснащен и на данный момент обладает самым современным пивоваренным оборудованием», говорится на сайте «Мастер-Торга». Как удалось узнать tut.by, речь идет о минском пивзаводе «Криница». Розлив «Юзбира» был налажен в феврале, следует из анонса в соцсетях.

Данный бренд состоит из трех сортов, которые выпускаются объемом 0,5 литра в стеклянной бутылке и 1,5 и 2,2 литра в ПЭТ-бутылке.

«Криница» после модернизации имеет свободные производственные мощности. Помимо своей собственной продукции компания разливает пиво и для белорусских розничных сетей.

Компания «Мастер-Торг» — крупнейший импортер товаров массового потребления из России и Беларуси в «ДНР» и «ЛНР».


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим