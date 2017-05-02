закрыть
2 мая 2017, вторник, 13:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

ПРО США в Южной Корее приведена в состояние полной готовности

1
  • 2.05.2017, 12:42
Архивное фото ncojournal.dodlive.mil

Американская система способна перехватывать северокорейские ракеты.

Американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее приведена в состояние готовности, сообщило американское военное командование в Южной Корее во вторник, 2 мая. Представитель командования Роб Мэннинг сказал, что эта система способна перехватывать северокорейские ракеты и обеспечить защиту Южной Кореи, сообщает «Немецкая волна»

На прошлой неделе США, невзирая на критику со стороны Китая и России, приступили к сборке THAAD и поставили в Южную Корею контейнеры с компонентами системы ПРО. Против развертывания THAAD протестовали также сотни местных жителей и активисты гражданских групп.

Ранее Южная Корея сообщала, что система THAAD будет развернута лишь к концу года. Ситуация в регионе резко обострилась в связи с тем, что Северная Корея провела с прошлого года два атомных теста и многочисленные ракетные испытания.

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) способна перехватывать ракеты малой и средней дальности. Противоракеты THAAD не оснащены боеголовками и уничтожают вражеские ракеты путем лобового столкновения. Это может происходить и за пределами земной атмосферы на высоте до 150 километров.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим