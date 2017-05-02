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Вячеслав Глеб: Без меня ничего не могут, елки-палки

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  • 2.05.2017, 12:46
Фото: fcgomel.by

Форвард «Крумкачоў» подытожил выезд команды в Новополоцк.

«Желтая карточка в первом тайме за нецензурную брань? Хотел на немецком сказать, а вырвалось на русском. Судья, к сожалению, русский понимает. Безусловно, карточка заслуженная.

Хорошая личная статистика (3 передачи, 1 гол)? Мне неважно, кто там отдает и забивает. Пока так, без меня ничего не могут, елки-палки. Тяну их, тяну :).

Если серьезно, приятно делать результативные передачи и оформлять голы. Но мне неважно, отдал ты или забил. Главное, чтобы команда побеждала и набирала очки.

Мне нравится приезжать в Новополоцк. Тьфу-тьфу-тьфу, для меня в последние годы это хорошее место – постоянно забиваю, постоянно с победой возвращаемся. К моему удивлению, на «Атланте» уже сделали гостевую раздевалку. Душ, туалет появились», – пишет «Трибуна».


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