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МВД Беларуси продолжает «копать» под Данкверта

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  • 2.05.2017, 12:50
Сергей Данкверт

Белорусское министерство внутренних дел продолжает расследование дела в отношении главы Россельхознадзора.

«Этим (делом в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта - Прим.) занимается МВД по поручению президента. Они это дело расследуют», - сказал генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, отвечая на вопрос журналистов во вторник.

Говоря о том, есть ли какие-либо подвижки по данному делу, Конюк подчеркнул, что «по закону не имею права говорить об этом», пишет interfax.by.

Как сообщалось, белорусски правитель ранее заявил о необходимости возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора в связи с введением запрета на поставки в РФ продукции с ряда белорусских предприятий. Он считает, что действия главы Россельхознадзора направлены на нанесение ущерба белорусскому государству. Между тем российское ведомство связывает претензии с несоблюдением российских ветеринарно-санитарных норм. МВД Беларуси начало соответствующую проверку.


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