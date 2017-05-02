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Завтра в Беларуси – до 18 градусов тепла

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  • 2.05.2017, 12:59

В среду будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.

До 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 мая, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков, лишь утром и днем по западу пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман.

Ветер прогнозируется северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, днем - 12-18 градусов выше нуля.


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