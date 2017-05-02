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В Минске судят Максима Винярского и Павла Северинца

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  • 2.05.2017, 13:13
Фото: «Наша Ніва»/Сергей Гудилин

Активистов привезли в суд Центрального района Минска.

Павла Северинца привезли в суд Центрального района Минска. Его задержали вчера после акции 1 мая. Ночь он провел в ЦИП на Окрестина, сообщает nn.by.

Северинец говорит, что его задержали в метро после акции, когда он возвращался домой. На станции «Пушкинская» к нему подошли два омоновца. К выходу подъехала машина, на ней и увезли.

В суд также доставили Максима Винярского, которого тоже задержали после акции.

«Жыве Беларусь!» — сказал Северинец, когда его выводили из милицейского автомобиля.


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