Максиму Винярскому дали 15 суток ареста 2.05.2017, 13:30

Фото: nn.by

Активиста «Европейской Беларуси» обвинили в скандировании лозунгов «Жыве Беларусь!» и «Баста!».

Суд Центрального района Минска приговорил активиста «Европейской Беларуси» Максима Винярского к 15 суткам административного ареста. Приговор выносил судья Михаил Хома, сообщал «Белсат».

«Свидетелями» на суде выступили омоновец Мингорисполкома Владимир Лесько и омоновец из Барановичей. Оба «свидетеля» утверждали, что Максим Винярский «выкрикивал лозунги «Жыве Беларусь!» и «Баста!».

Адвокат спросил, призвал ли Винярский к насильственным действиям и пострадал ли кто-то от его действий. Омоновец из Барановичей долго думал, потом ответил, что нет.

«Выкрикивал «Жыве Беларусь!» и «Баста!», а так я особо не вникал. В принципе, все было спокойно, нарушения правопорядка не было», - заявил минский омоновец Владимир Лесько.

Судья Хома посчитал это достаточным доказательством вины по статье 23.34 КоАП – «участие в несанкционированном мероприятии», и приговорил активиста к 15 суткам ареста.