Белорусы предложили альтернативный логотип МИДа с Погоней
- 2.05.2017, 13:23
Креативное лого появилось на просторах Сети.
«В Министерство иностранных дел Беларуси новый логотип». Об этом внешнеполитическое ведомство сообщает на своей странице в «Твиттере», передает «Радые Свабода».
«Подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях, чтобы узнавать обо всех новостях первыми!», - призывает @BelarusMID.
У Міністэрства замежных спраў Беларусі новы лагатып. Падпісвайцеся на нашы акаўнты ў сацсетках, каб даведвацца аб усіх навінах першымі pic.twitter.com/MohSl4eGT7— МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) 2 мая 2017 г.
На новость быстро отреагировали пользователи «Твиттера», которые предложили белорусскому МИДу собственный вариант логотипа - «Погоня» вместо нынешнего официального герба.
«Сохраните там себе на случай чего, при необходимости новое лого можно элегантно исправить», - пишет пользователь Никита Малиновский.
Пры неабходнасці новае лога @BelarusMID можна элегантна выправіць.) pic.twitter.com/RXUIPqKwQh— Мікіта Малінаўскі (@Malinauski) 2 мая 2017 г.
А еще посетители предлагают МИД белоруссизировать свой аккаунт - @BelarusMZS вместо @BelarusMID.