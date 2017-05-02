Белорусы предложили альтернативный логотип МИДа с Погоней 2.05.2017, 13:23

Креативное лого появилось на просторах Сети.

«В Министерство иностранных дел Беларуси новый логотип». Об этом внешнеполитическое ведомство сообщает на своей странице в «Твиттере», передает «Радые Свабода».

«Подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях, чтобы узнавать обо всех новостях первыми!», - призывает @BelarusMID.

У Міністэрства замежных спраў Беларусі новы лагатып. Падпісвайцеся на нашы акаўнты ў сацсетках, каб даведвацца аб усіх навінах першымі pic.twitter.com/MohSl4eGT7 — МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) 2 мая 2017 г.

На новость быстро отреагировали пользователи «Твиттера», которые предложили белорусскому МИДу собственный вариант логотипа - «Погоня» вместо нынешнего официального герба.

«Сохраните там себе на случай чего, при необходимости новое лого можно элегантно исправить», - пишет пользователь Никита Малиновский.

А еще посетители предлагают МИД белоруссизировать свой аккаунт - @BelarusMZS вместо @BelarusMID.