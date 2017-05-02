закрыть
2 мая 2017, вторник, 13:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусы предложили альтернативный логотип МИДа с Погоней

  • 2.05.2017, 13:23

Креативное лого появилось на просторах Сети.

«В Министерство иностранных дел Беларуси новый логотип». Об этом внешнеполитическое ведомство сообщает на своей странице в «Твиттере», передает «Радые Свабода».

«Подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях, чтобы узнавать обо всех новостях первыми!», - призывает @BelarusMID.

На новость быстро отреагировали пользователи «Твиттера», которые предложили белорусскому МИДу собственный вариант логотипа - «Погоня» вместо нынешнего официального герба.

«Сохраните там себе на случай чего, при необходимости новое лого можно элегантно исправить», - пишет пользователь Никита Малиновский.

А еще посетители предлагают МИД белоруссизировать свой аккаунт - @BelarusMZS вместо @BelarusMID.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим