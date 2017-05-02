Врачи назвали продукты, которые необходимо есть каждый день 4 2.05.2017, 13:39

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Медики удалось это выяснить в процессе осуществления комплексных наблюдений.

Группа ведущих специалистов сообщила, что в процессе осуществления комплексных наблюдений врачам удалось выяснить, какие продукты питания нужно кушать каждый день, пишет healthyliving.com.ua.

По словам экспертов, представителям слабого и сильного пола необходимо ежедневно включать морковь, яблоки и грецкие орехи в свой рацион. Данные продукты способствуют снижению риска развития опасных заболеваний. Прежде всего, речь идет о недугах сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Авторы проектов заявили, что грецкие орехи, яблоки и морковь помогают снизить вероятность возникновения онкологических болезней.

Фрукты способствуют нормализации кислотно-щелочного баланса в организме. Яблоки, по мнению врачей, стабилизируют уровень сахара в крови, восстанавливают правильную деятельность кишечника, снижают артериальное давление. Грецкие орехи повышают умственную активность и благоприятно отражаются на здоровье нервной системы.

В ходе реализации испытаний ученые доказали, что морковь снижает количество холестерина, кроме того, она положительно влияет на кровообращение в организме.