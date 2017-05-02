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Владимир Некляев: В итоге народ Беларуси вернет себе власть

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  • 2.05.2017, 13:48
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Владимир Некляев

Возможности режима в дальнейшем будут все больше ограничиваться, а наши – расти.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев.

«От имени Белорусского Национального Конгресса благодарю всех, кто принял участие в Первомайском митинге и шествии солидарности трудящихся!

Вы пришли на протестную акцию демократической оппозиции, несмотря на превентивные аресты, угрозы, запугивания режима. И вместе с вами мы сделали то, что ставили своей целью: отпраздновали Первомай в центре столицы нашей страны.

Мы приняли резолюцию с требованиями прекратить репрессии, отменить позорный декрет №3, всеобщую контрактную систему, повысить пенсии и выплаты по безработице, ликвидировать неконституционные силовые структуры, провести свободные и справедливые выборы.

На это власть огрызнулась, арестовав нескольких организаторов протестной акции. Но это все, что она смогла сделать. Политика режима привела его к таким глубоким проблем, которые он не в состоянии решить. Поэтому возможности его в дальнейшем будут все больше ограничиваться, наши – расти, и в конце концов мы выполним главную задачу времени: вернем власть народу.

Еще раз спасибо за активно выраженную гражданскую позицию, за решительность и смелость! Жыве Беларусь!»


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