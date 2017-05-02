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Израиль отмечает День независимости

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  • 2.05.2017, 13:57
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У праздника нет фиксированной даты и отмечается каждый год в разное время.

Наверное невозможно найти ни один народ, который так тесно связан с религией как израильтяне. Их история, традиции, вера - все это делает их уникальными и не похожими на остальных, пишет obozrevatel.com.

Не таким у них является и празднование Дня Независимости Израиля. У этого события нет фиксированной даты и отмечается он каждый год в разное время. Дата Дня Независимости Израиля высчитывается следующим образом. Точкой отсчета является 5 число еврейского месяца ияр, а праздник отмечают в ближайшие вторник, среду или четверг. В этом году праздник выпал на 2 мая.

В канун праздника во всех городах устраиваются фейерверки.

Это единственный официальный нерабочий день в Израиле, когда работает городской транспорт, а население, соблюдающее еврейские религиозные традиции, может ездить в автомобилях и зажигать огонь, поэтому праздник отмечается массовым выездом на пикники.

Это самый главный государственный праздник в Израиле. Как и обычно все стараются попасть в синагоги, где читают молитвы, знакомят с историей еврейского народа и так далее. Вечером же устраивают военные парады с военной техникой, шествия, фейерверки и концерты. Многие предприятия, организации, государственные учреждения, да и обычные люди у себя на окнах, развешивают флаги Израиля. Также у них существует интересный обычай - бить друг друга надувным молотком, а также распылять пенные аэрозоли.

Официальная церемония начинается вечером с захода солнца на площади на Горе Герцля в Иерусалиме, где в присутствии спикера кнессета зажигаются 12 факелов, символизирующих 12 колен Израилевых, тем самым завершая Йом Ха-Зикарон и открывая празднование Дня независимости Израиля. В процессе церемонии израильский флаг поднимается на вершину флагштока, тем самым начиная официальное празднование Дня независимости. Церемония также включает художественную часть и шоу знаменосцев, в котором знаменосцы ЦАХАЛа создают флагами сложные фигуры на площади.

Первые два десятилетия с создания государства, в День Независимости проводился военный парад с демонстрацией оружия. Далее это практика была прекращена, но остались воздушный и морской парады, в которых принимают участие самолеты израильских военно-воздушных сил, а также корабли и катера военно-морского флота.

Международный конкурс Танаха, в котором участвует еврейская молодежь разных стран, проходящий в большом зале иерусалимского театра.

Президент Израиля проводит награждение солдат-отличников воинской службы.

Празднование заканчивается вручением Премии Израиля, которой ежегодно награждаются отдельные лица или организации, добившиеся выдающихся успехов в разных областях науки и искусства.


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