В Украину прибыли около 400 участников «Евровидения» и представителей их команд 1 2.05.2017, 14:23

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Наибольшее количество участников международного песенного конкурса было оформлено в аэропортах «Борисполь» и «Киев».

В Украину прибыли около 400 участников «Евровидения 2017» и членов их команд. В частности, только за минувшие сутки пограничники встретили свыше 160-ти человек, сообщил gordonua.com пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Больше всего участников международного песенного конкурса было оформлено в аэропортах «Борисполь» и «Киев», одна из команд прибыла через автомобильный пункт пропуска «Платоново», что в Одесской области.

В Госпограслужбе отметили, что особое внимание во время прибытия участников конкурса уделяется безопасности граждан и правопорядку в пунктах пропуска.

В соответствии с законом, участников «Евровидения 2017» пропускают в Украину в приоритетном порядке, по технологическим принципам, использованным во время Евро 2012. Предполагается, что до 70% участников конкурса прилетят в Украину самолетами, 20% воспользуются автомобильными пунктами пропуска, 10% гостей и участников конкурса – железнодорожным сообщением.

Украина получила право на проведение «Евровидения 2017» после победы Джамалы с песней «1944» на конкурсе прошлого года.

Песенный конкурс «Евровидение 2017» пройдет в Международном выставочном центре Киева с 9 по 13 мая.