Гуренко назначен и.о. главного тренера «Динамо-Минск» 2.05.2017, 14:41

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Сергей Гуренко

Фото: dinamo-minsk.by

Бывший капитан сборной Беларуси по футболу возглавлял дублирующую команду клуба.

Минское «Динамо» объявило о том, что Сергей Гуренко назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба. Напомним, специалист возглавлял дублирующую команду клуба, пишет «Трибуна».

Ранее об этом сообщил «Прессбол».

Напомним, Гуренко с августа 2009 по май 2010 возглавлял «Динамо». Под его руководством команда провела 24 матча, в которых одержала 15 побед и 4 раза сыграла вничью.

Гуренко покинул «Динамо» после домашнего поражения от БАТЭ (0:1) в чемпионате Беларуси. На следующий день специалист подал заявление об отставке, которое было принято руководством клуба. На послематчевой пресс-конференции Гуренко эмоционально высказался, стукнув кулаком по столу. Отметим, Гуренко является одним из немногих главных тренеров «Динамо», которые набирали больше 2-х очков за матч.

В настоящее время Гуренко также ассистирует Славолюбу Муслину в сборной Сербии.

Отметим, что ранее минское «Динамо» объявило, что к матчу 6 тура «Динамо-Минск» – «Гомель» команду готовят помощники Сергея Боровского во главе с Игорем Гуриновичем.

Потенциальным преемником Боровского называли спортивного директора клуба Андрея Лаврика.