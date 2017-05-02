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Заместителя председателя Барановичского суда допрашивали сотрудники КГБ?

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  • 2.05.2017, 14:42
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Судья недавно ушел с высокой должности «по собственному желанию» — это произошло как раз после задержания.

Читатели «Нашай Нівы» сообщили, что заместитель председателя Барановичского городского и районного суда Василий Петриев причастен к коррупционному делу, расследованием которого занимается КГБ.

По данным журналистов, Петрива задерживали оперативники КГБ, но после допросов он был освобожден.

Петриев недавно ушел с высокой должности «по собственному желанию» — по предварительным данным, это произошло как раз после задержания.

В беседе с журналистами экс-судья отказался от комментариев.

«Извините, ничего говорить не буду. Почему ушел? В связи с выходом в отставку. А если где-то слышали иное, то у них и спросите», — сказал Василий Петриев.

На вопрос, имело ли место — а если имело, то почему — задержание сотрудниками КГБ, он посоветовал уточнить непосредственно в КГБ.

Пресс-служба КГБ пока не ответила на запрос журналистов относительно этой ситуации.

В Барановичском суде Петриев работал с 1989 года, когда пришел туда по распределению с юрфака.

Крупных скандалов за ним не замечено, разве что в 2014 году он оштрафовал местного правозащитника Сергея Говшу за «сквернословие» во время наблюдения за местными выборами, хотя Говша без перерыва вел аудиозапись событий того дня и предъявил ее в подтверждение того, что никакого сквернословия не было.


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