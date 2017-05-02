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Видеофакт: В Минске пьяный водитель протащил ГАИшника на двери своего авто

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  • 2.05.2017, 14:55
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Вечером 1 мая на улице Лермонтова в Минске сотрудники ГАИ пытались остановить водителя Mercedes.

Тот не подчинялся требованиям и пытался скрыться. Инспектор ГАИ повис на двери разогнавшегося автомобиля, следом ехала машина ГАИ, сообщает onliner.by.

В ГАИ рассказали, что сообщение о нетрезвом водителе поступило с улицы Волоха в 18:30.

— Mercedes в момент прибытия сотрудников Госавтоинспекции находился на пешеходной дорожке. За рулем сидел мужчина 1977 года рождения. По внешним признакам было очевидно, что он пьян, — рассказал Сергей Зараник. — На требование предъявить документы водитель отреагировал агрессивно, проявил неповиновение и попытался скрыться. Сотрудник ГАИ предпринял попытку воспрепятствовать движению авто. Удерживаясь за автомобиль, он пытался достать ключ и замка зажигания.

После резкого поворота на большой скорости инспектор упал на проезжую часть. Сотрудник ГАИ получил травмы, однако его жизни ничего не угрожает. А водителя удалось задержать через несколько минут.

Итак, водителя Mercedes застали на улице Лермонтова. Пытаясь скрыться, он свернул направо, на улицу Карла Либкнехта. В этот момент и упал сотрудник ГАИ. Водитель продолжил движение и свернул на улицу Карпова. Затем съехал на зеленую зону, где машину раскрутило, и выехал на Бетонный проезд. Оттуда он направился на улицу Харьковскую. Водитель, проехав на красный сигнал светофора, выехал на пешеходный переход, когда на нем находились люди. Пешеходы успели отбежать в сторону. В районе перекрестка с улицей Гусовского водителя задержали.

— Во время преследования мужчина за рулем Mercedes повредил патрульный автомобиль и остановившуюся на светофоре Skoda, — добавили в ГАИ.

Задержанного доставили на медицинское освидетельствование. Оно выявило у него 2,7 промилле алкоголя. На водителя составлено 9 протоколов об административных нарушениях. Кстати, ранее мужчина уже был судим. Его машина доставлена на охраняемую стоянку.

Кроме того, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, охраняющему общественный порядок».


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