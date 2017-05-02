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«Белтелеком» отказался от интернета WiMAX

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  • 2.05.2017, 15:20
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В 2010 году «Белтелеком» представил WiMAX «в качестве инновационной услуги».

«Белтелеком» прекращает коммерческое предоставление доступа в интернет на базе технологии WiMAX, пишет tut.by.

Пользователи потеряли возможность подключиться к Сети через WiMAX с 1 мая этого года. Представители компании отмечают, что абоненты могут воспользоваться «иными способами доступа в сеть Интернет».

Напомним, «Белтелеком» представил WiMAX «в качестве инновационной услуги» в 2010 году. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) — это стандарт, по которому сеть «Белтелекома» работала в Минске в диапазоне 3,5 ГГц.

Абоненты компании получали WiMAX-модемы, которые подключались к «абонентскому оборудованию» через USB. Сразу после запуска удавалось достичь показателей около 10 Мбит/с на прием и более 3 Мбит/с на передачу.

До недавнего времени белорусы могли пользоваться через WiMAX тарифами «Домосед старт» (скорость до 3072/512 Кбит/с) за 13 рублей в месяц, «Домосед XXL» (скорость до 4096/512 Кбит/с) за 15,15 рубля или «Комфорт экспресс» (10 Гбайт предоплаченного трафика) за 7,9 рубля в месяц.


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