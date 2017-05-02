Александр Томкович: Горжусь быть современником героев моих книг 2.05.2017, 15:14

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Александр Томкович

Написать обо всех достойных белорусах нашего времени невозможно просто физически.

Накануне выхода в свет своей новой книги «Мазаіка жыцця» на вопросы редактора сайта «Белорусского документационного центра» Дмитрия Дрозда ответил писатель и журналист Александр Томкович.

— Недавно Вы презентовали немецкий перевод Вашей книги «Філасофія дабрыні. Чарнобыльскі шлях. Ад катастрофы — да сада надзеі», и вот уже готова новая замечательная книга. Александр, «Мазаіка жыцця» — это, если не ошибаюсь, уже 19-я книга. Ваша основная тема — личность и ее судьба, неужели в Беларуси еще остались люди, о которых Вы не писали?

— Спасибо за комплимент, но это приятное преувеличение. Написать обо всех достойных невозможно даже физически. И не только мне одному. Чему я очень-очень рад, ибо это говорит о том, что тех, о ком стоит писать, гораздо больше, чем тех, кто хочет это сделать.

По большому счету я занимаюсь тем же, чем и «Белорусский документационный центр» — фиксирую историю. Только у вас это в большинстве своем документы, а у меня — биографии и размышления.

Принципиально убежден, что все фиксировать важно и нужно, а то потом не разберемся, кто с кем нес бревно на субботнике… В постсоветской истории это уже было…

— Вы сравниваете свою новую книгу с энциклопедиями, но это не только довольно серьезный жанр, подразумевающий определенные правила, но и довольно сухой жанр: даты, факты, достижения и т.п., в принципе, все то, что и так можно найти в интернете. Нашли ли Вы решение, как привлечь читателя?

— В том то и дело, что только сравниваю, ибо хорошо понимаю содержание таких строгих дефиниций, как энциклопедия. Это довольно условное сравнение и придумали его по отношению к моим книгам не я, а другие журналисты.

Наверное, здесь есть смысл, вспомнить и популярные сборники «Кто есть кто», но там на каждого человека «выделяется» несколько абзацев, а тут — несколько страниц. Плюс уникальные фотографии из семейных альбомов. Уверен (подтверждено опытом общения с коллегами, которые приходят ко мне в гости и видят фото на экране компьютера) для многих это будет безумно интересным.

Например, каждому интересно будет увидеть детские, юношеские фотографии певцов и композиторов Игоря Ворошкевича, Алеся Камоцкого, Ивана Кирчука, Олега Хаменко, культового молодежного писателя Виктора Мартиновича, руководителя белорусского ПЭН-Центра поэта Андрея Хадановича, неординарного скульптора Геника Лойки и т.д.

— В отличие от книг о гражданских активистах и политических заключенных герои Вашей новой книги — это почти на 100% звезды, уже добившиеся высочайших достижений в своих сферах, люди знаменитые, и, вряд ли, нуждающиеся в некой дополнительной «раскрутке» или славе. Как они сами отнеслись к тому, что про них выйдет книга? Готовы ли помочь Вам на ее издание? Может, их больше бы привлекло, если про каждого из них Вы написали отдельную книгу?

— Возможно, но тогда бы следовало написать штук сорок книг, а не одну…

Я очень признателен каждому из них за невероятно благожелательное ко мне отношение. В первую очередь тем, кто публично дал моему новому проекту высокую оценку. В первую очередь, уже названным Виктору Мартиновичу, Андрею Хадановичу и Олегу Хаменко.

Как говорил один известный всем политик: горжусь быть их современником.

Действительно, почти все из них звезды, которые не нуждаются в дополнительной раскрутке. Да и не раскрутка это вовсе. Биографические очерки «Мазаікі жыцця» — в некотором смысле квинтэссенция конкретных судеб. Повод для того, чтобы прочесть о «знакомом незнакомце» что-то еще, ибо кроме уже известных вещей, я предлагаю читателю «изюминки», которые знают далеко не многие.

Например, что дворика в украинском Славянске, где в детстве любил бывать будущий автор «Оккупация. Мистерии» и «Масакры» белорусский кинорежиссер Андрей Кудзиненко, больше нет, потому что сепаратисты выбрали его для своих позиций. Или, что мэтры отечественной сцены Алесь и Кася Камоцкие прямо из минского ЗАГСа поехали в аэропорт, откуда полетели в Ленинград (тогда он назывался именно так), и их свадьба гуляла без молодоженов.

Подобные неизвестные факты есть практически в каждом очерке, потому книга будет ценной уже только за это.

— Прошла уже неделя, как Вы объявили о сборе средств на Вашу новую книгу, какие Ваши прогнозы: удастся ли собрать необходимую сумму?

— Думаю, прошедшую неделю вряд ли можно считать каким-то показателем. Прежде всего, потому, что в ней было такое количество выходных дней, что можно подумать, будто люди в нашей стране больше отдыхают, нежели работают…

Страшно не люблю майские и январские «каникулы», когда толком невозможно ничего решить. Люди или сажают огороды на дачах или банально празднуют.

Кроме того, надо учесть, что у некоторых сейчас не самый благоприятный в материальном плане период. Предыдущие зарплаты и пенсии уже потрачены (Пасха, Радуница), а новые будут только в начале мая. Как бы власть не убеждала нас в «стабильности», но оная, если и есть, то только в «Дроздах».

По причине отсутствия реальных средств очень многие просят меня «потерпеть недельку-другую».

Как известно, делать какие-либо прогнозы весьма чревато, потому я воздержусь от конкретики. Подчеркну только, что количество сделанных книг будет четко соответствовать объему пожертвований. Каждый получит то, что ему было обещано.

И еще.

Конечно, неразумно заниматься подобной арифметикой, как таковой, но, если бы все триста героев 18-ти моих предыдущих книг (ни одна из их не продавалась) чуть-чуть помогли издать 19-ю, краудфандинг был бы суперуспешным, но это из области фантастики…

— Собирать деньги на хорошее дело — это давняя традиция, как Вы оцениваете перспективу новых появившихся в интернете платформ для краудфандинга — есть ли у них будущее? Охотно ли люди жертвуют деньги и насколько это сложно технически? Может ли, например, это сделать человек малознакомый с интернетом и электронными платежами?

— На мой взгляд, перспектива у них хорошая. И очень хорошо, что здесь уже возникла определенная конкуренция. Технически все очень просто и не требует неких специальных интернет-знаний. Достаточно иметь банковскую карточку, которые сегодня есть почти у всех.

Кроме того, существует множество других вариантов сделать пожертвование. Нужно только по-настоящему этого захотеть. И не откладывать «на потом».

Любопытно, что среди тех, кто поддерживает подобные проекты, большинство живущих «от зарплаты до зарплаты». То есть людей, если говорить очень мягко, не самых богатых.

Конечно, есть известный меценат Павел Берегович, есть много помогающий Юрий Зиссер, но это, скорее, исключение, чем правило. Как известно, оно лишь подтверждает не раз доказанный постулат, согласно которому многим «при деньгах» приятней потратить несколько десятков (а то и сотен) рублей на обед в престижном ресторане, чем на интересную книгу…

К тому же часто 5-10 рублей не менее значимы, чем 5000. Это возможность для каждого вложить хоть рубль инвестиций в белорусскую историю.

— А как Вы оцениваете перспективу электронных изданий, ведь они обходятся в десятки раз дешевле и доступны гораздо большему числу читателей.

— Когда появилось кино, многие предрекали смерть театру. Этого не случилось. То же самое можно сказать и в отношении бумажных книг.

Нечто подобное сейчас происходит с фотографиями. «Цифра» заменила многое, но ведь на фотовыставках вместо привычных стендов пока почти нет компьютеров, а в гостях Вам показывают не мониторы, а фотоальбомы, которые продают не меньше, чем «карты памяти».

Безусловно, за электронными изданиями — будущее. И не учитывать это глупо и бездарно, но традиции тоже никуда не исчезнут.

В одном из очерков книги «Мазаіка жыцця» упомянутый поэт Андрей Хаданович верно подметил, что электронные «читалки» серьезно облегчают багаж, но их не возьмешь в ванну и не сделаешь карандашом «пометки на полях»…

Мне очень нравится вариант изданного «Белорусским документационным центром» «Бунта ботаников», то есть некий симбиоз бумажной и электронной версий одной и той же книги.