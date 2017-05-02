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Лукашенко: Мне не нужны никакие реформы

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  • 2.05.2017, 15:31
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Диктатор озаботился разработкой «нового механизма» погашения долгов.

Об этом говорилось сегодня на совещании у Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

«Сегодня предстоит рассмотреть ряд проектов, направленных на совершенствование законодательства в отдельных сферах белорусской экономики. Речь идет о внедрении на финансовом рынке нашей страны нового, дополнительного механизма погашения долгов, а также о введении современных форм учета платежей в транспортной сфере. Кроме того, предлагаются новации по обороту табачных изделий и электронных сигарет», - сказал Лукашенко.

По его словам, представленные правовые акты затрагивают достаточно широкий круг предприятий, финансовых структур и, самое важное, непосредственно граждан.

Александр Лукашенко поставил перед участниками совещания ряд вопросов о том, в чем суть предлагаемых новаций, каков ожидаемый экономический и социальный эффект, насколько предлагаемые документы системны, актуальны и востребованы.

«Никакой надуманности быть не должно. Мне не нужны никакие реформы ради реформ. Если это реформа, то это совершенствование. Если нужна коренная какая-то ломка без совершенствования, обоснуйте, - подчеркнул белорусский правитель. - Давайте спокойно работать. Если не хватает чего-то, в том числе и этих норм права, хорошо, давайте будем принимать».


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