закрыть
2 мая 2017, вторник, 17:09
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Будущий iPhone 8 показали на видео

1
  • 2.05.2017, 15:37
  • 5,949

Ролик демонстрирует, каким должен быть гаджет, если учесть последние новости о гаджете.

В Сети появилось концептуальное видео с будущим iPhone 8, созданное дизайнерами Thiago M Duarte и Ran Avni. В видео учтены последние утечки и слухи о смартфоне, а также детали чертежей, не так давно обнародованные в интернет-пространстве, пишет korrespondent.net.

В частности, гаджет, продемонстрированный в ролике, имеет экран от края до края, "невидимую" фронтальную камеру и корпус из стекла, которой предположительно получит.

Заодно в видео показано, что может представлять собой нашумевший OLED-экран новинки, который должен стать одним из главных ее достоинств.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим