Будущий iPhone 8 показали на видео 1 2.05.2017, 15:37

5,949

Ролик демонстрирует, каким должен быть гаджет, если учесть последние новости о гаджете.

В Сети появилось концептуальное видео с будущим iPhone 8, созданное дизайнерами Thiago M Duarte и Ran Avni. В видео учтены последние утечки и слухи о смартфоне, а также детали чертежей, не так давно обнародованные в интернет-пространстве, пишет korrespondent.net.

В частности, гаджет, продемонстрированный в ролике, имеет экран от края до края, "невидимую" фронтальную камеру и корпус из стекла, которой предположительно получит.

Заодно в видео показано, что может представлять собой нашумевший OLED-экран новинки, который должен стать одним из главных ее достоинств.