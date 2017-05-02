Житель Гродно вышел пикетировать облисполком 3 2.05.2017, 15:45

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Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Гродненчанин пообещал ежедневно выходить на протест.

Анатолий Мышкевич решил выйти на улицу с плакатом после того, как его 88-летнего дедушку, инвалида І группы по онкологическому заболеванию, врачи 4-ой городской больницы отказались госпитализировать. По его словам, пожилому человеку стало плохо, его родственники вызвали скорую. Неотложка доставила пациента в лечебное учреждение и там выяснилось, что Вячеслав Крикало зарегистрирован в Минской области. Поэтому городская больница принять больного не могла. По словам Анатолия, их отправили в областную больницу, но и там не были рады «чужому» больному, пишет tut.by.

— Мы ночью катались по всему городу и пытались пристроить больного человека в больницу. Дедушке было плохо, тело отекло, он стонал от боли и нуждался в срочной медицинской помощи. В областной больнице долго решали, что с нами делать, предлагали отправить дедушку домой и попытаться собрать документы для определения его в хоспис. Врачи апеллировали к постановлению № 344 от 15 апреля, которое приняло наш местный отдел здравоохранения, в котором якобы написано, что городские больницы не могут принимать людей без гродненской регистрации. В конце концов после скандалов все-таки решили его госпитализировать.

К сожалению, дедушка умер через двое суток. Я отнес заявление в отдел здравоохранения Гродненского облисполкома, чтобы такая практика в наших больницах была прекращена. Также написал заявление на имя председателя облисполкома и подготовил бумаги в прокуратуру. Я решил, что люди должны знать о таких ситуациях, поэтому и вышел на улицу с плакатом. И буду каждый день выходить, - рассказал Анатолий.

Анатолий развернул свой плакат около здания облисполкома. Ситуацией заинтересовался начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий, который прочитал, что написано на плакате, и ушел. Через 30 минут приехали сотрудники милиции, которые пригласили мужчину проехать вместе с ними в Октябрьский РОВД.