Польша выделила на репатриацию более 110 миллионов евро 2.05.2017, 15:53

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На репатриацию лиц польского происхождения Польша выделила около 470 миллионов злотых.

Обновленный закон о репатриации, подписанный 28 апреля президентом Польши Анджеем Дудой, предусматривает новые формы помощи репатриантам. По словам председателя Постоянного комитета совета министров Хенрика Ковальчика, закон восстановит справедливость в отношении тех, чьи жизни изменила история, передает «Радио Польша».

Он также подчеркнул, что средства на репатриацию уже выделены: «На первую волну репатриации мы выделим около 470 миллионов злотых. В этом году наш резерв составляет 30 миллионов злотых, на следующий год будет выделена сумма размером 65 миллионов злотых».

Ковальчик отметил, что репатриантов будут приглашать гмины (то есть органы местного самоуправления), либо государство: «Репатрианты будут приезжать так, как раньше – по приглашению гмин. Государство будет выделять около 25 тысяч злотых, то есть почти 6 тысяч евро на каждого репатрианта. В этом случае гмина обеспечивает жилье и выдает еще 6 тысяч злотых на его обустройство. Если не приглашает гмина, приглашение отправляет правительство. В таком случае репатриант проживает три месяца в специальном адаптационном центре, где он обучается польскому языку и проходит профессиональную адаптацию».

Напомним, что поправки к закону о репатриации были приняты затем, чтобы упростить процесс возвращения лиц польского происхождения на историческую родину. Прежде всего, речь идет о поляках, депортированных коммунистическими властями вглубь СССР, а также об их потомках.