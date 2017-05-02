Молодые демократы Европы единогласно потребовали прекратить репрессии в Беларуси 2.05.2017, 15:59

Фото: AP/Сергей Гриц

Резолюцию по Беларуси инициировал молодежный Демократический альянс Украины.

Конгресс правоцентристской молодежи Европы, который прошел в хорватском городе Дубровнике, единогласно принял резолюцию «Прекратить политические репрессии в Беларуси!».

В документе, среди прочего, от властей Беларуси требуют «немедленно прекратить репрессии против гражданских активистов в виде незаконных арестов, судебного преследования, увольнения с работы по политическим мотивам, исключения студентов из учебных заведений».

«Резолюцию по Беларуси инициировали наши друзья из молодежного Демократического альянса Украины», - рассказал «Свабодзе» международный секретарь «Молодых демократов», молодежного крыла Объединенной гражданской партии Алексей Кириенко:

«Мы присоединились к сообществу европейской молодежи только в феврале 2017 года. Как и любой новичок, пока имеем статус наблюдателя. И это формально не позволяет нам самостоятельно выносить на рассмотрение конгресса свои предложения. Поэтому мы очень благодарны нашим украинским друзьям за помощь в построении демократической Беларуси».