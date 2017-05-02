Белорусские власти разоряют текстильную промышленность 2 2.05.2017, 16:17

Цены на белорусский текстиль устойчиво снижаются.

Отечественные производители текстиля пытаются за счет ценового дисконта удержать позиции на традиционных рынках сбыта, однако такая тактика «съедает» рентабельность предприятий.

С начала года предприятия легпрома прорывались на экспортные рынки преимущественно благодаря понижению цены. Это выглядит несколько странным, если учесть, что в последние месяцы на основных рынках сбыта платежеспособный спрос восстанавливался, пишет belmarket.by.

В январе — феврале 2017 года отечественные предприятия смогли увеличить экспорт наиболее значимых товарных позиций текстиля. Правда, в большинстве случаев рост физических объемов поставок сопровождался снижением средних долларовых цен. В частности, цены на одежду женскую текстильную снизились на 18,6 %, белье нижнее женское трикотажное — на 24,1%; одежду женскую трикотажную — на 37,6%; рубашки мужские текстильные — на 42,9%; свитеры и пуловеры — на 45%. Обвал на 95,3 %(!) экспортных цен на чулочно-носочные изделия и вовсе выглядит странной распродажей, особенно если учесть, что за рубеж реализовано такой продукции на 12,8 млн долларов при увеличении физических объемов поставок в 24 раза.

В последние годы цены на текстиль на наших традиционных рынках сбыта устойчиво снижались ввиду непростой экономической ситуации в постсоветских странах. Дальнейшее удешевление белорусского экспорта откровенно разочаровывает, ведь в 2016 — начале 2017 года экономика России, Казахстана и Украины — наших основных торговых партнеров — начала слать положительные сигналы. Розничные цены на этих рынках достигли дна и кое-где даже пошли в рост, что вкупе с укреплением национальных валют по отношению к доллару должно было способствовать росту долларовых цен при наших экспортных поставках.

Вероятно, у основной массы отечественных производителей не осталось других козырей, кроме ценового, для сохранения и расширения своего присутствия на традиционных рынках сбыта. В частности, при поставках в Россию долларовые цены по различным товарным позициям упали. И это на фоне значительного укрепления российского рубля по отношению к доллару США!

Остается только догадываться, удалось ли поставщикам заложить хоть какую-то маржу в экспортные «распродажи» начала нынешнего года. Ведь в 2015—2016 годах многие компании уже столкнулись с убытками.

Нынешняя ценовая динамика — плохая новость для легпрома, который привык формировать основную выручку и маржу за счет экспортных поставок. Директорам следует с двойным усердием заниматься оптимизацией затрат, чтобы сформировать хоть какую-то рентабельность, а заодно заботиться об изменении производственно-сбытовой стратегии, которая позволит конкурировать не только за счет цены.

Похоже, свободный доступ на емкий рынок ЕАЭС перестал быть фактором, гарантирующим безбедное существование отечественной легкой промышленности. Конкуренция на этом рынке достигла такого уровня, когда эффект масштаба уже не работает. Российский рынок оказался не таким уж бездонным, как представлялось некоторым.