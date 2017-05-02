Павел Северинец: Бог все видит, что происходит в этом «суде» 6 2.05.2017, 16:22

Павел и Ольга Северинцы

Политика приговорили к 15 суткам ареста за акцию 1 мая.

Виктория Шабуня из суда Центрального района решила наказать сопредседателя оргкомитета по созданию БХД Павла Северинца арестом за участие в протесте в Куропатах и вчерашней первомайской акции в Минске, передает «Белсат».

В суде Павел Северинец говорил, что «Бог все видит, что происходит в этой комнате», и просил Викторию Шабуню прекратить судопроизводство по своему делу.

Ранее такой же срок ареста судья Михаил Хома дал координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максиму Винярскому.