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Павел Северинец: Бог все видит, что происходит в этом «суде»

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  • 2.05.2017, 16:22
Павел и Ольга Северинцы

Политика приговорили к 15 суткам ареста за акцию 1 мая.

Виктория Шабуня из суда Центрального района решила наказать сопредседателя оргкомитета по созданию БХД Павла Северинца арестом за участие в протесте в Куропатах и вчерашней первомайской акции в Минске, передает «Белсат».

В суде Павел Северинец говорил, что «Бог все видит, что происходит в этой комнате», и просил Викторию Шабуню прекратить судопроизводство по своему делу.

Ранее такой же срок ареста судья Михаил Хома дал координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максиму Винярскому.


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