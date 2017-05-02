Арт-менеджер Олег Ларичев: Ходят слухи, что Шуневич обиделся за граффити с ним 2.05.2017, 16:39

Олег Ларичев

Фото: tut.by

Власти и сходят с ума из-за того, что информация о «стене Щетконой» расходится широко из интернета.

Поздно вечером 1 мая на свободу из ЦИП на Окрестина вышел куратор граффити-объединения «Сигнал», арт-менеджер Олег Ларичев. Он отбыл пять суток ареста за «мелкое хулиганство». О своем аресте и его предполагаемых причинах Ларичев рассказал nn.by.

«Еще в отделении мне намекнули, что будут сутки. Там заранее были подготовлены документы на ИВС. Всем перед судом вещи отдавали, мне не отдали. После первого дня суда меня не отпустили. Начальник РУВД сказал: «На Окрестина его!»

Меня посадили в так называемую «штрафную» камеру. Это такая камера, куда водят других заключенных, чтобы стращать за проступки. Со мной сидели два вонючих неадекватных бомжа, а также еще несколько полубомжей. В камере, рассчитанной на четверых, нас было семеро, трое спали на полу. Мне, правда, единственному дали матрас и одеяло. Остальные спали прямо на железе. В эту камеру сажали только за проступки. В остальном на самих сутках было все стандартно.

Перед тем, как меня увезли досиживать оставшиеся трое суток, на Окрестина с ревизией была делегация из Министерства внутренних дел. Может, они что-то и шепнули, чтобы в какую-то такую камеру меня посадили.

После того как посадили в эту камеру, то я убедился, что это связано со «стеной Щеткиной». Мне здесь вчера передали, что Мясникович сказал, что граффити его обижают. Ходят слухи, что Шуневич обиделся тоже.

В этом акциях главное — распространение информации. Поэтому власти и сходят с ума из-за того, что информация расходится широко из интернета. Еще это демонстрация того, как очень простыми инструментами каждый человек может сделать акцию, которая разойдется.

Плюс ко всему так никого и не задержали за это. И не могут задержать. Поэтому и идет такая подлая месть за распространение информации, за раскрутку инструментов, которые позволяют каждому человеку донести свой месседж».

«Настроение у меня сейчас нормальное, боевое», — добавил Олег Ларичев.