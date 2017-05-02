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Бунтари из Кричевского РОВД рассказали подробности о «палочной» системе в милиции

  • 2.05.2017, 16:55
Фото: tut.by

В течение дежурства надо выявить определенное количество правонарушений, иначе просто не уйдешь домой.

Сотрудники Кричевского РОВД обратились с письмом к министру внутренних дел, в котором заявляют: их права нарушаются. Tut.by побывал в Кричеве и поговорил с четырьмя сотрудниками милиции, подписавшими обращение к главе МВД.

Коллективные обращения с просьбами провести проверку в отношении начальника Кричевского РОВД Станислава Чуприна главе МВД Игорю Шуневичу в начале февраля 2017 года написал отдел охраны правопорядка и профилактики ОВД (ООПП ОВД) Кричевского райисполкома в полном составе — 11 человек, включая начальника отдела.

В первом обращении милиционеры указали, что написать его вынуждены из-за «сложившейся негативной ситуации в Кричевском РОВД», которая связана с «многочисленными злоупотреблениями руководством». Сотрудники рассказали, что руководитель позволяет себе нецензурные оскорбления в адрес подчиненных, предвзято относится к участковым инспекторам. Система поощрений и наказаний несправедлива: премирование не зависит от учета заслуг конкретного сотрудника, мнение старшего службы о премировании не учитывается.

Милиционеры, с которыми встретился журналист, просят не называть их имен, указывают на то, что начальство переводило участковых на усиленный вариант несения службы. Инспекторы работали по 12 часов до 11 дней подряд.

Основанием для этого было якобы ухудшение криминогенной обстановки. Но это не так, потому что остальные службы РОВД работали по обычному графику. А у нас — некомлект, работы много, выполнить весь объем мы не успеваем просто физически, несмотря на то, что и так задерживаемся на работе минимум на 2−3 часа, — рассказали сотрудники РОВД.

О проблеме смены после дежурства участковые рассказали подробно. Отработав 24 часа, дежурный милиционер, по их словам, не мог сдать смену и идти домой отсыпаться. «Палочная» («палка» — одно зарегистрированное правонарушение. — Прим.) система работает на полную, что бы ни говорили», — уточняют они.

Это значит, что милиционеры получали план: например, нужно было за месяц составить условно 20 протоколов об административных правонарушениях. Отсюда, по словам милиции, и требование начальства: дежурный за свою смену должен выявить как минимум мелкое хулиганство и распитие алкоголя в общественном месте. Иначе смену у него не принимают.

Ответа на первое обращение к Шуневичу участковые так и не получили. Но была проверка — ее проводили сотрудники министерства. После, по словам собеседников, проведение проверки передали ГУСБ Могилева.

Милиционеры написали Шуневичу снова. И попросили, чтобы проверку проводили именно сотрудники МВД. Опросы руководства Кричевского РОВД милиционеры предлагали проводить на полиграфе.

На полиграфе — министр удовлетворил это ходатайство — опрашивали начальника отдела ОПП Игоря Вусика, его поставили на профилактический учет в управлении собственной безопасности. За что, он не знает.

Министр Игорь Шуневич ответил на обращение, что «объективных данных, свидетельствующих о некачественном и одностороннем проведении разбирательств» могилевским ГУСБ нет.

Тем не менее милиционеры надеются на успех протеста. Считают, что главный ключ — объективность, которой нужно вооружиться проверяющим:

Мы же не просто так коллективное обращение написали, а потому что нас довели, создали невыносимые условия работы.

Начальник Кричевского РОВД Станислав Чуприн при встрече с журналистом от комментария отказался, сославшись на то, что информацию можно получить лишь в отделении информации и общественных связей УВД Могоблисполкома. Начальнику отделения Дмитрию Игнатовичу дозвониться не удалось.

Официальный представитель МВД Беларуси Константин Шалькевич сообщил, что ведомство в курсе ситуации:

Сейчас мы разбираемся, проинформируем позже.


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