Бунтари из Кричевского РОВД рассказали подробности о «палочной» системе в милиции 2.05.2017, 16:55

Фото: tut.by

В течение дежурства надо выявить определенное количество правонарушений, иначе просто не уйдешь домой.

Сотрудники Кричевского РОВД обратились с письмом к министру внутренних дел, в котором заявляют: их права нарушаются. Tut.by побывал в Кричеве и поговорил с четырьмя сотрудниками милиции, подписавшими обращение к главе МВД.

Коллективные обращения с просьбами провести проверку в отношении начальника Кричевского РОВД Станислава Чуприна главе МВД Игорю Шуневичу в начале февраля 2017 года написал отдел охраны правопорядка и профилактики ОВД (ООПП ОВД) Кричевского райисполкома в полном составе — 11 человек, включая начальника отдела.

В первом обращении милиционеры указали, что написать его вынуждены из-за «сложившейся негативной ситуации в Кричевском РОВД», которая связана с «многочисленными злоупотреблениями руководством». Сотрудники рассказали, что руководитель позволяет себе нецензурные оскорбления в адрес подчиненных, предвзято относится к участковым инспекторам. Система поощрений и наказаний несправедлива: премирование не зависит от учета заслуг конкретного сотрудника, мнение старшего службы о премировании не учитывается.

Милиционеры, с которыми встретился журналист, просят не называть их имен, указывают на то, что начальство переводило участковых на усиленный вариант несения службы. Инспекторы работали по 12 часов до 11 дней подряд.

— Основанием для этого было якобы ухудшение криминогенной обстановки. Но это не так, потому что остальные службы РОВД работали по обычному графику. А у нас — некомлект, работы много, выполнить весь объем мы не успеваем просто физически, несмотря на то, что и так задерживаемся на работе минимум на 2−3 часа, — рассказали сотрудники РОВД.

О проблеме смены после дежурства участковые рассказали подробно. Отработав 24 часа, дежурный милиционер, по их словам, не мог сдать смену и идти домой отсыпаться. «Палочная» («палка» — одно зарегистрированное правонарушение. — Прим.) система работает на полную, что бы ни говорили», — уточняют они.

Это значит, что милиционеры получали план: например, нужно было за месяц составить условно 20 протоколов об административных правонарушениях. Отсюда, по словам милиции, и требование начальства: дежурный за свою смену должен выявить как минимум мелкое хулиганство и распитие алкоголя в общественном месте. Иначе смену у него не принимают.

Ответа на первое обращение к Шуневичу участковые так и не получили. Но была проверка — ее проводили сотрудники министерства. После, по словам собеседников, проведение проверки передали ГУСБ Могилева.

Милиционеры написали Шуневичу снова. И попросили, чтобы проверку проводили именно сотрудники МВД. Опросы руководства Кричевского РОВД милиционеры предлагали проводить на полиграфе.

На полиграфе — министр удовлетворил это ходатайство — опрашивали начальника отдела ОПП Игоря Вусика, его поставили на профилактический учет в управлении собственной безопасности. За что, он не знает.

Министр Игорь Шуневич ответил на обращение, что «объективных данных, свидетельствующих о некачественном и одностороннем проведении разбирательств» могилевским ГУСБ нет.

Тем не менее милиционеры надеются на успех протеста. Считают, что главный ключ — объективность, которой нужно вооружиться проверяющим:

— Мы же не просто так коллективное обращение написали, а потому что нас довели, создали невыносимые условия работы.

Начальник Кричевского РОВД Станислав Чуприн при встрече с журналистом от комментария отказался, сославшись на то, что информацию можно получить лишь в отделении информации и общественных связей УВД Могоблисполкома. Начальнику отделения Дмитрию Игнатовичу дозвониться не удалось.

Официальный представитель МВД Беларуси Константин Шалькевич сообщил, что ведомство в курсе ситуации:

— Сейчас мы разбираемся, проинформируем позже.