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В Польше празднуют День флага

  • 2.05.2017, 17:03
Фото: charter97.org/Иван Межуй

День флага – один из самых молодых государственных праздников в Польше.

2 мая в Польше празднуют День флага. Это один из самых молодых государственных праздников – он был установлен Сеймом в 2004 году с целью популяризации знаний о польской национальной идентичности и национальных символах, передает «Радио Польша».

В качестве Дня флага был выбран день 2 мая. В этот день в 1945 году солдаты 1-й Варшавской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко установили польский флаг на Колонне Победы в Берлине. Еще одной причиной выбора 2 мая в качестве Дня флага стало то, что во времена ПНР необходимо было снимать национальные флаги после Дня труда 1 мая. Это было связано также с тем, что коммунистические власти запрещали празднование Дня Конституции 3 мая.

Согласно закону о гербе, цветах флага и гимне, сейчас каждый поляк имеет право вывешивать польский флаг не только по случаю государственных праздников, но и по случаю важных событий в личной жизни. Единственное условие – национальный флаг должен быть окружен надлежащим уважением.


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