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Баба Валя «Субарик»: Как 70-летняя пенсионерка стала грозой улиц Таллина

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  • 2.05.2017, 17:30
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Валентина Терехова - настоящая звезда СМИ и социальных сетей.

Благодаря своему поведению за рулем пенсионерка получила звание самого опасного водителя Эстонии, а также стала настоящей звездой Cети, пишет delfi.lt.

1 мая приключения пенсионерки по прозвищу «Субарик», похоже, закончились: она в очередной раз была задержана сотрудниками полиции, а легендарный автомобиль отправился на штрафную стоянку. Валентина (или "Баба Валя", как ее называют в социальных сетях) давно известна жителям таллинского района Ласнямяэ. Ее помятый автомобиль Subaru находился под постоянным наблюдением, а фотографии и видео публикуются в фейсбук-группе «Стоп Субарик». К моменту подготовки статьи в группе состояло почти 4,5 тысяч человек.

Эстонской знаменитостью Валентина стала после телевизионных сюжетов на телеканалах ETV+ и ETV. Журналисты установили, что за последние четыре с половиной года по вине Валентины Тереховой произошло 20 страховых случаев — она совершила больше всего аварий в стране. По страховке жительница Таллина платит 1600 евро в год.

На права Валентина Терехова сдала в 2006 году.

«Сначала я ездила на "форде". А потом мне друг нашел машину вот эту, "субару», — заявила Терехова в интервью одному из СМИ. — Она была в прекрасном состоянии, и я ее купила в 2012 году. У меня Subaru Impreza, таких в городе штук пять. Она скоростная. На светофоре стоит — она первая всегда. Что я с ней сделаю — я нажала, она поехала. (..) Она не хочет ехать "пятьдесят"; Да и, потом, я вообще люблю скорость — почему бы и нет?". В аварии Терехова, по ее словам, не попадает — "так, зацепила кого-то". Пенсионерка говорит, что ей резали колеса: «Я не сломаюсь. Хрен вам! Буду ездить на машине, как и ездила!»

После телевизионного сюжета публикации о странных маневрах "Субару" начали регулярно публиковать новостные порталы (тут Валентина совершает странные маневры на встречной полосе, здесь — попадает в аварию). В середине апреля вандалы разбили в машине стекло. 1 мая приключения Валентины Тереховой на улицах Таллина, похоже, подошли к концу. Сотрудники полиции заметили Subaru, который выполнял странные маневры на одной из оживленных улиц. Машину остановили, и выяснилось, что за рулем была "Баба Валя", которой было запрещено управлять транспортным средством. Страховки тоже не было. "Субарик", который был явно не в лучшем техническом состоянии, отправили на техосмотр.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк заявил, что полицейские объяснили женщине, что у нее нет права находиться за рулем автомобиля. Она отказалась сотрудничать со стражами правопорядка и не захотела выходить из автомобиля. В итоге ее извлекли из-за руля силой, отнесли в полицейский микроавтобус, а затем отвезли успокоившуюся женщину домой. Автомобиль был доставлен на стоянку полиции.

«Полицейские должны в интересах других участников дорожного движения убрать с дороги водителя, у которого нет права управлять транспортным средством, а также сам автомобиль, который может быть источником опасности», — отметил представитель полиции.


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