Белорусские предприятия будут «продавать» долги 12 2.05.2017, 17:38

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Предприятия в Беларуси получат право продавать долги специальным финансовым организациям.

Об этом сообщил министр финансов Владимир Амарин по итогам совещания у Лукашенко о совершенствовании правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности, пишет interfax.by.

Руководитель ведомства представил белорусскому правителю проект указа «Об отдельных вопросах финансирования коммерческих организаций под уступку прав (требований)». Данный документ направлен на совершенствование условий для развития финансового рынка.

«С принятием данного указа будет внедряться новая схема финансирования. Ее суть в том, что банки и предприятия смогут продать свою дебиторскую задолженность в установленном порядке, чтобы получить деньги для финансирования своих потребностей - кредитования экономики, модернизации предприятий», - сообщил Амарин.

Такая схема финансирования основана на уступке прав (требований) с последующей эмиссией облигаций. Новыми элементами рынка станут специальные финансовые организации, исключительной деятельностью которых станет проведение секьюритизации, а также специализированные депозитарии, которые будут обеспечивать учет и хранение соответствующих активов.

В секьюритизации смогут участвовать различные юридические лица: банки, предприятия, лизинговые компании, микрофинансовые организации и другие. При этом объектами секьюритизации - финансовыми активами - могут стать разные виды задолженности, в том числе кредиты, займы, платежи по договорам лизинга, иным видам дебиторской задолженности.