закрыть
2 мая 2017, вторник, 20:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как дожди едва не смыли в котлован многоэтажку в Витебске

2
  • 2.05.2017, 17:47
  • 5,888
Фото: МЧС

Витебские спасатели предотвратили серьезное ЧП — в овраг мог рухнуть 9-этажный дом.

ЧП произошло более 10 лет назад — 23 августа 2006 года. О том, как действовали службы города в этой нестандартной ситуации, tut.by рассказывает МЧС.

В тот день в Витебске целый день шел сильный ливень. Он размыл грунт и разрушил коллектор возле дома № 26, корпус 1, на улице «Правды». Рядом с многоэтажкой зиял котлован шириной 50 и глубиной 20 метров. Туда рухнул металлический гараж. Огромную яму и дом разделяли каких-то 20 метров.

Спасатели экстренно перекрыли ливневый коллектор и отвели сточные воды. Место обрушения укрепили доломитом и свежим грунтом. О потенциальной опасности оповестили жильцов всех 76 квартир.

Фото: МЧС

Людей начали готовить к эвакуации. Власти города забронировали для них места в гостиницах «Лучеса», «Ветразь», «Витебск», некоторых довезли к близким и родственникам. Правда, нашлись смельчаки, которые, несмотря на уговоры спасателей, не захотели покинуть свои квартиры.

К утру следующего дня склон котлована надежно укрепили, а часть поврежденного канализационного трубопровода отключили. Жильцы стали возвращаться в свои квартиры.

Но работа продолжилась. Котлован был настолько глубок, что его засыпали весь оставшийся день. Параллельно с этим прокладывали новый канализационный отвод.

Во время ликвидации последствий размыва оврага все службы города работали круглосуточно. Было задействовано около 70 единиц техники, в частности самосвалы, экскаваторы и бетоновозы.

Фото: МЧС

Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим