Меркель: Украина должна получить доступ к своей границе 7 2.05.2017, 17:59

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Фото: Mikhail Metzel/TASS/Getty Images

Канцлер ФРГ провела переговоры с Путиным в Сочи.

По окончании диалога она заявила о необходимости компромисса по выборам в «ДНР» и «ЛНР» и подчеркнула, что Украина должна получить доступ к своей границе, пишет «Немецкая волна».

Новый договор по Украине вместо минских договоренностей не имеет смысла, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным во вторник, 2 мая, в Сочи.

«В минских договоренностях уже есть все, - сказала Меркель. - Проблема в их соблюдении, а не в самом договоре».

По ее мнению, Украина прежде всего должна получить доступ к собственной границе, а затем должны быть достигнуты "болезненные компромиссы" относительно выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса. Глава германского правительства указала на то, что без выборов и введения легитимной власти в «ДНР» и «ЛНР» не могут проводиться прямые переговоры с представителями этих регионов, как на этом настаивает президент Путин и российская сторона.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что Берлин и Москва расходятся во мнении о причинах конфликта на востоке Украины и что переговорный процесс по Украине в рамках «нормандского формата», вероятно, не удовлетворяет всех.

«Наверное, многие считают, что он идет слишком медленно, мы все время говорим об одном и том же, - сказала Меркель. - Однако самое главное - что этот диалог продолжается». Он помогает избегать значительно худшего развития событий и дальнейшего обострения конфликта, убеждена глава германского правительства.

Переговоры «нормандской четверки» по Украине продолжатся и после президентских выборов во Франции, заявили Путин и Меркель. По мнению канцлера ФРГ, главное - достичь в зоне конфликта полноценного перемирия. В ответ на вопрос о возможности отправки на восток Украины вооруженной миссии ООН Меркель указала, что они с Путиным сходятся во мнении о том, что дополнительные силы, помимо специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в этом регионе не требуются. Она подчеркнула, что германской и российской сторонам часто приходится вести параллельную политическую работу по разрешению конфликта на востоке Украины, и назвала в качестве примера обмен пленными. «Мы не пожалеем усилий для урегулирования этого конфликта», - заявила Меркель.