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«Я счастлива жить так, как хочу»

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  • 2.05.2017, 18:25
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Фото: euroradio.fm

Как прошла демонстрация нерабочих в Минске.

Весной 2015 года государство разделило белорусов на две неравные части: честных рабочих и социальных иждивенцев. Тунеядцев, если по-простому. Страсти по этому поводу не утихают уже два года, и «Еврорадио» решило выяснить, как живется «профессиональным тунеядцам». Обижены ли на государство, счастливы они, или нет.

Профессиональный фрилансер Людмила и музыкант Альберт.

Людмила Погодина, возраст неизвестен. Диджей, фотограф, путешественница и профессиональный фрилансер.

«На самом деле, я очень много работаю. Я так много работаю, что иногда работаю по 36 часов в сутки. И сплю по три часа. А с государством мне сложно... То, чем я занимаюсь, пока не имеет точных формулировок. И невозможно наладить с государством официальные отношения. У меня есть несколько контрактов, с которых я плачу налоги, но тем не менее я несколько лет пытаюсь выяснить, можно ли мне открыть ИП. Если открыть, можно охватить мой широкий профиль? Я выбиваюсь из схемы... Я работала и гардеробщицей, зарабатывала какие-то деньги, такой социальный эксперимент. В клубах убирала, пол мыла. Понимая, что могу бросить в любой момент.

Я думаю, что могу больше пользы людям принести, если буду заниматься тем, чем занимаюсь сейчас. Будет польза для общества, и я буду счастлива.

Недавно на Берлинском кинофестивале был мастер-класс. Назывался "Когда ты найдёшь нормальную работу?". А мне, на самом деле, повезло. Родители гордятся моими достижениями, моими журналистскими текстами. Когда недавно меня понесло на сцену, то мама стала просить, чтобы я что-то спела. Она, конечно, смирилась, что я не стала врачом. Это была её мечта. А племянники мной вообще восхищаются».

Альберт «Скарлетт», 25 лет. Музыкант и диджей.

«Почему я не работаю? Я работаю. Я сегодня спал три часа. Поэтому, работаю, очень много работаю. Все неофициально. В своей жизни я пытался работать с документами в офисе, я работал охранником, грузчиком. Мне нравится что-то делать своими руками. Недавно я бросил работу программистом. Понял, что нравится мне работать музыкантом, а не программистом. Это то, чем я хочу заниматься всю жизнь, чтобы потом не жалеть, что прожил ее зря.

Мне обидно не потому, что государство меня считаеть тунеядцем. Обидно потому, что мы живём в мире логических подмен и двойных стандартов. Многие этого не понимает, и так и живут. Но, возможно, что-то изменится. Я пытаюсь как минимум показать эту проблему.

Просят ли родные найти нормальную работу? Их больше беспокоит моя наружность. На прошлую Пасху даже не пытались поздравлять с праздником, не говорили мне: «Христос воскрес». Родные смирились с мыслью, что я сам пытаюсь себя чем-то занять. Моя семья иногда не готова к чему-то, но хотя бы принимают меня таким. Они поняли, что я уже взрослый, и сделал свой выбор».

Писатель Евгений

Евгений Липкович, 57 лет. Писатель и сценарист.

«Мне не обидно, что государство считает меня тунеядцем. Мне за такое государство не обидно ли. Мне еще никаких «писем счастья» не приходило, но посмотрим, что они будут в следующем году делать. Министерство культуры не включило ПЕН-Центр в список творческих союзов . Нагло и цинично не включило. Я думаю, здесь происходит дискриминация по творческому признаку. Нужно на замминистра культуры бумагу написать в прокуратуру.

Заводского стажа имею, извините, больше чем у многих. Именно заводского стажа. Я своё уже отработал. На заводе, за станками. У меня лет десять такого стажа. Я даже на МАЗе работал.

На плакате у меня известный символ. Человек. Это лидер хасидского движения «Хабат». Любовичский ребе. Праздник труда 1 мая ― это праздник американский, поэтому я его выбрал вполне серьёзным символом. Не статую свободы же демонстрировать. Он жил в Бруклине, родом из Беларуси, из деревни Любовичи. Вот Наталья Поклонская на акцию «Забытый полк» выходит с портретом Николая II, человека, который всё просра..л. А я вышел с этим человеком. Это еврейский праздник. У нас святых не так много. Несколько лауреатов Нобелевской премии только родом отсюда. Но это всё святые. В том числе и святая Алексиевич».

Бизнесмен Андрей.

Андрей Кабанов, 46 лет. Бизнесмен.

«Я тунеядец, но не совсем тунеядец. Совладелец одной компании и владелец второй. Вот во второй в 2010 году я прекратил деятельность полностью, с чем проинформировал налоговую инспекцию. Сказал им, что пока не изменится ситуация в стране, я работать не буду. Политическая ситуация, экономическая. Всякая такая ерунда. Сказал им, что не буду возобновлять деятельность, и попросил не беспокоить никакими бумагами. Написал заявление. Число, подпись, всех уважаю и люблю, но работать не буду.

Сейчас я живу за счет других доходов. От бизнеса не имею ничего, никаких поступлений. Хотя «письмо счастья» пока не получил.

Мечтал ли я работать на заводе? Когда в 1987 году поступал в Белорусский политехнический институт на приборостроительный факультет, то да. Ещё со школы мечтал стать инженером. Но вот как-то так вышло. Немного поработал, и отбило желание».

Путешественница Елена

Елена Птушка, 23 года. Путешественница.

«Почему я не работаю в привычном для общества смысле? Потому что я считаю, что самое главное, что мы имеем ― это время. И мне хочется тратить своё время на другие вещи. Я очень люблю работать. Но сейчас такое время, когда я хочу заниматься другими вещами. Я хочу путешествовать, учиться играть музыку, учиться рисовать. Знакомиться с интересными людьми, изучать социально-культурное проектирование. И как-то это всё органично вплетать в жизнь.

Мне забавно, что меня считают тунеядкой. Я себя ей не считаю, я стараюсь делать какие-то полезные вещи для общества. Они, возможно, не вписываются в какие-то рамки, но я люблю людей и стараюсь что-то делать для людей.

Самые близкие люди видят, что я счастлива в своём образе жизни. И поэтому они его принимают. А некоторые, конечно, говорят: иди работай на завод. Но я с улыбкой это воспринимаю. Каждый имеет право на своё мнение. Если кто-то думает, что работа на заводе приводит к счастью, то, ладно, это их мнение. У меня другое. Я на заводе не хочу работать.

Сейчас мне нравится играть музыку, играть музыку в переходах. Что будет дальше... я не знаю. Я почти получила диплом журналиста. Возможно, когда-то я захочу этим заниматься. У меня есть профессия, есть куда пойти».


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