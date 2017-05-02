Движение по Автозаводской линии метро временно приостановлено 1 2.05.2017, 18:33

3,143

(обновлено) Приостановка движения поездов была связана с проникновением в тоннель метро постороннего человека.

Движение по Автозаводской линии метро в Минске было временно приостановлено, передает tut.by.

«Задержка от 7 минут и более», — уточнил официальный представитель Столичного метрополитена Андрей Кузьмин. Причины приостановки выясняются.

Движение по всей Автозаводской линии возобновлено в 18.21.

«Временно ограничивается доступ пассажиров на станции Автозаводской линии до выяснения обстоятельств остановки движения поездов по линии», — добавили в метрополитене.

Остановка движения поездов была связана с проникновением постороннего лица в тоннель станции «Партизанская», сообщил твиттер метрополитена.