Движение по Автозаводской линии метро временно приостановлено

Движение по Автозаводской линии метро временно приостановлено1
- 2.05.2017, 18:33
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(обновлено) Приостановка движения поездов была связана с проникновением в тоннель метро постороннего человека.
Движение по Автозаводской линии метро в Минске было временно приостановлено, передает tut.by.
«Задержка от 7 минут и более», — уточнил официальный представитель Столичного метрополитена Андрей Кузьмин. Причины приостановки выясняются.
Движение по всей Автозаводской линии возобновлено в 18.21.
«Временно ограничивается доступ пассажиров на станции Автозаводской линии до выяснения обстоятельств остановки движения поездов по линии», — добавили в метрополитене.
Остановка движения поездов была связана с проникновением постороннего лица в тоннель станции «Партизанская», сообщил твиттер метрополитена.
Для СМИ:на ст.Партизанская молодой человек спрыгнул на пути.Задержан работниками метрополитена в тоннеле.Личность нарушителя устанавливается— Minskmetro (@minmetro) 2 мая 2017 г.