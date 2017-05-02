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В Беларуси электронные сигареты приравняли к табачным изделиям

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  • 2.05.2017, 19:12

Решение распространить ограничения и нормы связано с популярностью электронных сигарет среди белорусов.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение приравнять электронные сигареты к табачным изделиям по обороту и условиям курения.

Об этом сообщила его пресс-служба после совещания у диктатора, на котором рассматривался проект декрета о государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения.

Со своей стороны начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская отметила, что до настоящего времени в Беларуси этот вопрос не был урегулирован.

«Основная новация в том, что мы приравниваем к обороту и условиям курения табачных изделий электронные системы курения и жидкости для них», - отметила Брезовская.

По ее словам, электронные сигареты набирают все большую популярность, поэтому было принято решение распространить «ограничения и нормы, которые действуют в отношении табачных изделий, и на электронные системы курения».

В планах властей запретить рекламу электронных сигарет и их продажу несовершеннолетним. Для продажи табачных изделий и их электронных аналогов будут определены специальные места. В министерстве также считают целесообразным запретить курение на пляжах, в лифтах и автомобилях в присутствии детей до 14 лет.


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