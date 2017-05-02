В Беларуси электронные сигареты приравняли к табачным изделиям

В Беларуси электронные сигареты приравняли к табачным изделиям7
- 2.05.2017, 19:12
Решение распространить ограничения и нормы связано с популярностью электронных сигарет среди белорусов.
Правитель Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение приравнять электронные сигареты к табачным изделиям по обороту и условиям курения.
Об этом сообщила его пресс-служба после совещания у диктатора, на котором рассматривался проект декрета о государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения.
Со своей стороны начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская отметила, что до настоящего времени в Беларуси этот вопрос не был урегулирован.
«Основная новация в том, что мы приравниваем к обороту и условиям курения табачных изделий электронные системы курения и жидкости для них», - отметила Брезовская.
По ее словам, электронные сигареты набирают все большую популярность, поэтому было принято решение распространить «ограничения и нормы, которые действуют в отношении табачных изделий, и на электронные системы курения».
В планах властей запретить рекламу электронных сигарет и их продажу несовершеннолетним. Для продажи табачных изделий и их электронных аналогов будут определены специальные места. В министерстве также считают целесообразным запретить курение на пляжах, в лифтах и автомобилях в присутствии детей до 14 лет.