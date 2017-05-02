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Что шокировало бразильскую гандболистку в Беларуси

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  • 2.05.2017, 19:32

На днях правая полусредняя Каролин Диас Минто перебралась из родной Бразилии в Беларусь.

Здесь гандболистка будет играть за «Гомель».

– Когда я приземлилась в Беларуси и прошлась по аэропорту, была в шоке: все люди с такими серьезными лицами, какие-то задумчивые, никто не улыбается, – рассказала пресс-службе клуба Каролин о своем первом впечатлении. – В Бразилии, если ты идешь по улице, улыбаешься прохожему, тебе обязательно улыбнуться в ответ и не подумают, что ты сумасшедшая…


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