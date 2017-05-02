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РФ отказалась вручить Горбачеву повестку по делу о событиях 1991 года

  • 2.05.2017, 19:46
Михаил Горбачев

Согласно озвученной версии, просьба литовского суда отклонена на основании статьи договора о правовой помощи.

Россия отказалась вручать экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву повестку Вильнюсского окружного суда, намеревавшегося вызвать его в качестве свидетеля по делу о январских событиях 1991 года. Об этом сообщает tass.ru со ссылкой на литовскую судебную инстанцию.

«Российская Федерация отказалась предоставить Литве правовую помощь по данному делу, о чем нас проинформировало Министерство юстиции Литвы, получившее соответствующее уведомление российской стороны», - утверждал суд.

Согласно озвученной версии, просьба Литвы отклонена на основании статьи договора о правовой помощи, которая предусматривает такое решение в случае возможного ущерба суверенитету одной из сторон либо в случае противоречия принципам национальных законов.

В январе текущего года председатель судейской коллегии по данному процессу Айнора Корнелия Мацявичене заявила, что Горбачев повестку получил.

«Повестка вручена 28 декабря. Она принята по адресу Фонда Горбачева в Москве», - утверждала судья. По ее словам, литовская судебная инстанция якобы располагает уведомлением о данном факте.

Рассматриваемое судом с начала 2016 года дело о январских событиях 26-летней давности является крупнейшим в истории судебной системы Литвы по кругу включенных в него лиц и по своему объему. В январе 1991 года во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в литовской столице погибли 14 человек. Официальная позиция Вильнюса состоит в том, что применение оружия было невозможно без того, чтобы об этом не знало руководство СССР.


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