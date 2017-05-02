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В Белтелерадиокомпании рассматривают запрет «Малиновки»

  • 2.05.2017, 19:50
Эдуард Ханок

Эдуард Ханок начал выполнять обещание официально запретить исполнение хитов, к которым он написал музыку.

Эдуард Ханок начал выполнять обещание официально запретить исполнение хитов «Завіруха», «Счастливый случай», «Я у бабушки живу», «Малиновки заслышав голосок», «Вы шуміце, бярозы», к которым он написал музыку, передает «Еврорадио».

«Письмо от народного артиста Беларуси, композитора Эдуарда Ханка поступило в адрес Белтелерадиокомпании 27 апреля. Сейчас оно находится на рассмотрении у руководства», ― сказала пресс-секретарь компании Светлана Смолонская-Красковская. При этом, что такое «на рассмотрении» и насколько вероятен фактический запрет хитов, которые уже давно стали народными, Светлана не объяснила: «Это всё, что я могу прокомментировать на данный момент».

Напомним, на днях появилось письмо-предупреждение, которое Эдуард Ханок отправил Ядвиге Поплавской, где композитор сообщает, что с 26 апреля исполнение вышеупомянутых песен будет «незаконным» и подлежать «разрешению в судебном порядке». В письме Ханка, которое разместила в Facebook дочь Поплавской Анастасия Тиханович, также сообщается, что «готовится иск о защите чести, достоинства и деловой репутации». Его цель ― «создать прецедент для попытки оздоровления отношений между авторами и исполнителями».

О том, что Ханок запретил артистам Ядвиге Поплавской и Анатолию Ярмоленко использовать музыку их самых популярных песен, стало известно накануне.Он отправил письма министрам культуры и информации и сообщил о намерении подать в суд на Поплавскую и Ярмоленко. Композитор считает, что были нарушены его авторские права.


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