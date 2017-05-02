Как бармен из Барановичей стал кузнецом 2.05.2017, 19:58

Кузнец Денис Ощепков рассказал, сколько лет он шел к своей цели.

Кузнец Денис Ощепков рассказал Intex-press, что мешает ему сразу назвать стоимость работы и почему он не спешит расширять бизнес.

Из бармена – в кузнецы

Когда вернулся из армии, долго не мог найти работу. Работать токарем – эту специальность я получил в училище – не захотел. Устроился работать барменом в пиццерии. А потом судьба свела меня с известным кузнецом Зигмундом Собко, который тогда работал на заводе ЖБК. Я часто приходил к нему и часами мог завороженно наблюдать, как куски металла в его руках превращаются в изящные вещи. Именно в эти мгновения я влюбился в кузнечное дело. Попробовал устроиться помощником к Зигмунду Собко, чтобы перенимать мастерство, но меня не взяли: в штате предприятия мог быть только один кузнец.

Устроился работать кузнецом в частную фирму, где делали кованые заборы. Работа была монотонной и удовольствия не доставляла: целый день штампуешь одну и ту же деталь, а мне хотелось создавать декоративные авторские работы. Хотя плюс от той работы все же был: в мастерской мне присвоили рабочий разряд, без которого устроиться работать куда-либо было сложно. Все это время параллельно я продолжал обслуживать клиентов за барной стойкой.

Из частной фирмы перешел работать учеником в кузницу деревни Снов, где два года учился мастерству у кузнеца Владимира Дудко. Потом 10 лет отработал кузнецом ручной ковки на автоагрегатном заводе. Все это время я мечтал о собственной кузнице и шел к своей заветной цели.

На строительство брал кредиты

До появления собственной кузницы мои инструменты и разная кузнечная утварь, которую я постепенно покупал, «жили» в гаражах – мы с семьей снимали частные дома обязательно с гаражом.

Шесть лет назад за две тысячи долларов купил в деревне участок, где начал строить свою кузницу. Строительство заняло почти три года. Сколько на все денег ушло – очень трудно подсчитать. Точно помню, что работа строителей обошлась мне почти в две тысячи долларов, за крышу платил отдельно – почти три тысячи долларов. На строительство и обустройство два раза брал кредит в банке на общую сумму в 7 тысяч долларов. Бывало, друзья давали деньги взаймы.

В своей кузнице я работаю всего три года. А моей увлеченности кузнечным делом скоро исполнится 15 лет.

От частных лиц заказов меньше

Клиенты узнают обо мне по «сарафанному радио». Заказчиками снабжают знакомые, друзья, родственники. Иногда клиенты появлялись благодаря выставкам кузнечного ремесла, в которых я периодически участвовал и оставлял визитки. Такие выставки обычно проходят в разных городах Беларуси. Дважды мне посчастливилось побывать и на выставке во Франции.

В основном клиенты заказывают у меня какие-то декоративные элементы для интерьера. Нередко обращаются владельцы агроусадеб, которые хотят интересно оформить территорию во дворе или помещения изнутри. От частных лиц в настоящее время заказов поступает немного – видимо, денег у людей стало меньше. А те, что обращаются, обычно сразу хотят узнать, во сколько обойдется моя работа. Когда я интересуюсь, на какую сумму они сами рассчитывают, обычно смеются и уходят или, если звонят, вешают трубку.

Люди не понимают, что специфика моей работы такова, что я не могу сразу ответить, сколько будет стоит кованый контейнер для мусора, подставка для цветочных горшков или декоративная металлическая вешалка. Только изготовив вещь, зная сколько времени и материалов на нее потратил, я могу назвать точную цену.

Выгодно или нет – сложно сказать

Наверное, каждый, кто занимается собственным делом, думает о расширении. Я тоже мог бы расширить свой бизнес, пригласить помощников, чтобы быстрее справляться с заказами и увеличить их количество. Но я этого не хочу. По опыту коллег знаю, что на обучение помощника уйдет много времени, а гарантии, что это поможет увеличить число заказов и больше заработать, нет.

Мне сложно сказать, выгодно ли сегодня заниматься ремеслом кузнеца. Скорее да, раз это мое единственное место работы. Но, создавая что-то своими руками, сложно заработать много. Это, как мне кажется, участь лишь тех, кто что-то покупает, а потом продает дороже. К тому же я никогда и не ставил перед собой цель создать такой бизнес, который бы приносил баснословный доход.

Я просто мечтал работать кузнецом в собственной кузнице. И рад, что моя мечта сбылась, а кузнечное ремесло стало делом моей жизни.