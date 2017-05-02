закрыть
2 мая 2017, вторник, 20:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Греция договорилась с международными кредиторами о реформах

  • 2.05.2017, 20:19

«Переговоры по всем вопросам завершены», - заявил министр финансов Греции.

Власти Греции и представители иностранных кредиторов в ночь на вторник договорились о пакете реформ, которые делают возможным предоставление новых траншей от Международного валютного фонда, передает ВВС.

О новом соглашении сообщил министр финансов Греции Эвклид Цакалотос.

«Там был белый дым», - сказал Цакалотос, используя аналогию с процедурой выбора папы в Ватикане.

По словам главы греческого минфина, «переговоры по техническому соглашению были завершены по всем вопросам». «Путь к переговорам по облегчению бремени задолженности открыт», - заявил он.

Как сообщает агентство Рейтер, Афины пообещали еще сократить пенсионные выплаты в 2019 году и повысить налоги в 2020 году, чтобы сэкономить до 2% ВВП.

Теперь Греция должна законодательно закрепить новые меры, прежде чем министры финансов еврозоны одобрят выделение кредитов.

Греции необходимо выплатить 7,5 млрд долларов для погашения части долга. Срок погашения истекает в июле. Следующее заседание Еврогруппы состоится 22 мая.

Иностранные кредиторы - Еврокомиссия, МВФ, Европейский центробанк и Европейский стабилизационный механизм - регулярно проводят оценку выполнения своих требований Грецией.

Всего в рамках предоставления финансовой помощи Афины получили около 200 млрд евро. На начало 2016 года госдолг Греции составлял 321 млрд евро.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим