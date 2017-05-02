закрыть
2 мая 2017, вторник, 23:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске открывается самая масштабная выставка гравюр Рембрандта

1
  • 2.05.2017, 20:24
  • 4,036

Выставка «Великий Рембрандт» будет проходить в Национальном художественном музее с 5 мая по 3 июля.

Для большинства неискушенной публики Рембрандт - великий живописец, автор знаменитых «Возвращения блудного сына», «Данаи» и «Ночного дозора», пишет kp.by.

Но Рембрандт был и искусным гравером, и гравюрой занимался всю свою жизнь. Именно офорты позволяли художнику неплохо зарабатывать. В Минск привозят 69 оригинальных офортов из частной итальянской коллекции, которая собиралась больше 40 лет. Такой большой выставки графики представителя золотого века голландской живописи у нас еще не было.

Поэтому интерес к выставке будет небывалым. К тому же сам художник тщательно следил за высоким качеством оттисков, из-за этого выпускал свои офорты ограниченным тиражом. Так что каждый действительно можно назвать уникальным. К графическому творчеству Рембрандт относился с тем же рвением, что и к живописи. Над одним офортом мог работать годами, к примеру, знаменитый офорт «Христос, исцеляющий больных» («Лист в сто гульденов») был в работе 7 (!) лет. Его фрагмент сможет увидеть белорусская публика.

Любопытно, что художник часто использовал одни и те же фрагменты в живописи и графике. Иногда он сначала делал офорт, а потом повторял его в живописи, иногда действовал наоборот.

На выставке в Национальном художественном музее можно будет увидеть офорты Рембрандта самых разных размеров. К примеру, «Голоса кричащего мужчины в меховой шапке» всего в несколько сантиметров. Самые ранние работы художника на минской выставке датированы 1626 годом - «Отдых на пути в Египет» и «Обрезание». Самый поздний - «Портрет Яна ван дер Линдена» 1665 года.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим