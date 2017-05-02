В Минске открывается самая масштабная выставка гравюр Рембрандта 1 2.05.2017, 20:24

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Выставка «Великий Рембрандт» будет проходить в Национальном художественном музее с 5 мая по 3 июля.

Для большинства неискушенной публики Рембрандт - великий живописец, автор знаменитых «Возвращения блудного сына», «Данаи» и «Ночного дозора», пишет kp.by.

Но Рембрандт был и искусным гравером, и гравюрой занимался всю свою жизнь. Именно офорты позволяли художнику неплохо зарабатывать. В Минск привозят 69 оригинальных офортов из частной итальянской коллекции, которая собиралась больше 40 лет. Такой большой выставки графики представителя золотого века голландской живописи у нас еще не было.

Поэтому интерес к выставке будет небывалым. К тому же сам художник тщательно следил за высоким качеством оттисков, из-за этого выпускал свои офорты ограниченным тиражом. Так что каждый действительно можно назвать уникальным. К графическому творчеству Рембрандт относился с тем же рвением, что и к живописи. Над одним офортом мог работать годами, к примеру, знаменитый офорт «Христос, исцеляющий больных» («Лист в сто гульденов») был в работе 7 (!) лет. Его фрагмент сможет увидеть белорусская публика.

Любопытно, что художник часто использовал одни и те же фрагменты в живописи и графике. Иногда он сначала делал офорт, а потом повторял его в живописи, иногда действовал наоборот.

На выставке в Национальном художественном музее можно будет увидеть офорты Рембрандта самых разных размеров. К примеру, «Голоса кричащего мужчины в меховой шапке» всего в несколько сантиметров. Самые ранние работы художника на минской выставке датированы 1626 годом - «Отдых на пути в Египет» и «Обрезание». Самый поздний - «Портрет Яна ван дер Линдена» 1665 года.