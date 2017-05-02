Опрос: Макрон на 18% опережает Ле Пен 3 2.05.2017, 20:42

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Перед вторым туром выборов во Франции 59% избирателей поддерживают центриста Макрона, 41% - лидера ультраправых Ле Пен.

Во Франции, по последним опросам, 59 процентов избирателей поддерживают центриста Эммануэля Макрона, 41 процент - лидера ультраправых Марин Ле Пен, передает «Радио Свобода».

Две трети сторонников ультралевого экс-кандидата в президенты Жан-Люка Меланшона, проигравшего в первом туре, не намерены голосовать во втором туре выборов 7 мая, но треть готовы поддержать Макрона.

Проголосовать за Макрона призывает и другой экс-кандидат в президенты, занявший третье место в первом туре 23 апреля, консерватор Франсуа Фийон.

Во вторник стало известно, что он подал в суд на сатирический еженедельник «Канар Аншене», который в январе опубликовал материалы о незаконном трудоустройстве жены политика. Фийон обвинил журнал в распространении ложной информации. Виновным грозит тюремное заключение сроком до года и штраф в 15 тысяч евро. Издание сообщает, что в полицию уже вызваны один из ведущих редакторов и журналист.